પિતાએ કહ્યું- પૈસા નથી ભણવાનું છોડી દે, મજૂરી કરી-ટ્યૂશન ભણાવીને આજે બન્યો IT ઇન્સ્પેક્ટર

સીકર (રાજસ્થાન): નવલગઢના શિંભુદયાલ કુમાવતને ભોપાલ રિજનમાં ઇન્કમ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટરના હોદ્દા પર પોસ્ટિંગ મળ્યું છે. કુમાવતે આ મહિને જોઇન કર્યું છે. 25 વર્ષના શિંભુના સંઘર્ષની કહાણી ઘણી રસપ્રદ છે. પિતાએ કહ્યું- ભણવા માટે પૈસા નથી, ભગવાન બનીને આવ્યો મિત્ર - શિંભુદયાલે જણાવ્યું કે બાળપણથી જ તે ભણવામાં હોંશિયાર હતો. પિતા મજૂર હતા. એટલે ભણવાની સાથે જ તે પિતાની સાથે મજૂરી પર પણ જતો હતો. પિતાની સાથે ટાઇલ્સ લગાવતા પણ શીખી ગયો હતો. - 10મા ધોરણથી જ પિતા મજૂરી માટે સાથે લઇ જતા હતા. તેનાથી ઘરનો ખર્ચો ચાલતો હતો અને મારા ભણવાના પૈસા પણ આવતા હતા.

- 12મા ધોરણ સુધી આવતા-આવતા પિતાએ ભણવાનું છોડી દેવા માટે કહ્યું. તેમણે કહ્યું કે ભણવાનું છોડીને મજૂરી કરવા લાગ. મારી પાસે તને ભણાવવાના રૂપિયા નથી.

- હું તેમની વાત સાંભળીને ભયંકર નિરાશ થઇ ગયો. હું સંપૂર્ણપણે તૂટી ચૂક્યો હતો, પરંતુ મારો દોસ્ત વિજયદીપ શેખાવત મારા જીવનમાં પ્રકાશ બનીને આવ્યો. તે પિતાજી પાસે ગયો અને તેમને સમજાવ્યા. પરંતુ તેમણે સ્પષ્ટ કહી દીધું કે મારી પાસે પૈસા નથી.

- વિજયદીપે નવો રસ્તો કાઢ્યો. તેણે મને એક જગ્યાએ જોબ અપાવી દીધી, સાથે જ કેટલાંક બાળકોનું ટ્યુશન પણ અપાવ્યું. કામમાંથી દર મહિને પાંચ હજાર રૂપિયા મળતા હતા.

- દોસ્તે પોતાના બે બાળકોને પણ મારી પાસે ટ્યૂશન માટે મોકલી દીધા અને બે બીજા બાળકોની વ્યવસ્થા કરી. તેનાથી આગળના ભણતર માટે પૈસાની વ્યવસ્થા થઇ ગઇ. નક્કી કર્યું કે જયપુર જઇને આગળનું શિક્ષણ મેળવીશ.

- જયપુર જઇને એક હોસ્ટેલમાં રહેવા લાગ્યો. અહીંયા પણ મિત્રોએ બનાવેલી કંપનીની બ્રાંચમાં કામ કરવા લાગ્યો. આ દરમિયાન લગભગ 50 હજાર રૂપિયાની બચત કરી.

- થોડાક દિવસો પછી નોકરી છોડીને આગળનું ભણવા લાગ્યો. 6 મહિનાની તૈયારી કરીને આ જ વર્ષે એસએસસીની પરીક્ષા પાસ કરી. આ પણ વાંચો: રશિયામાં MLA બની ગયો આ બિહારી ડોકટર, ત્યાંથી જ પૂર્ણ કર્યો મેડિકલનો અભ્યાસ; પ્રેક્ટિસ માટે પરત ફર્યો પરંતુ પહોંચી ગયો એસેમ્બલી ભજન ગાયક પણ છે - શિંભુદયાલ ભજન પણ ગાય છે. હાર્મોનિયમ વગાડવામાં પણ તેમને રસ છે. જાગરણમાં ભજન ગાવા તેમને સારા લાગે છે. તેઓ કહે છે કે તેમનું લક્ષ્ય સિવિલ સેવામાં જવાનું છે. આ માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે.

