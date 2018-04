તેઓ માત્ર પાક.ના મહબૂબા, ભારતના નહીં: સ્વામીનો JKના CM પર કટાક્ષ

નવી દિલ્હીઃ સુબ્રમણિયમ સ્વામીએ રવિવારે જમ્મુ કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી મહેબૂબા મુફ્તીની પાકિસ્તાન સાથેની વાતચીતના મુદ્દે કટાક્ષ કર્યો છે. સ્વામીએ કહ્યું કે, "મહેબૂબા જેવાં લોકો આપણાં માટે નહીં પરંતુ પાકિસ્તાન માટે મહબૂબા હોય શકે છે." શનિવારે મહેબૂબાએ કાર્યક્રમ દરમિયાન ને પાકિસ્તાન સાથે વાતચીતની શરૂઆત કરવાની સલાહ આપી હતી. સ્વામીએ શું કહ્યું?

- ન્યૂઝ એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ ના નેતા અને રાજ્યસભાના સાંસદ સુબ્રમણિયમ સ્વામીએ કહ્યું કે, "હું નથી સમજતો કે કેમ પાકિસ્તાન સૌથી પસંદગીના રાષ્ટ્ર તરીકેનું સ્થાન ખત્મ નથી થઈ રહ્યું? આ માત્ર મહેબૂબા જેવા લોકોના કારણે જ છે જેઓ તેના માટે દબાણ કરે છે. મહેબૂબા માત્ર પાકિસ્તાન માટે મહબૂબા થઈ શકે છે, આપણાં માટે નહીં." પાકિસ્તાન સાથે વાત કરવાની જરૂર છે- મહેબૂબા

- મહેબૂબા મુફ્તીએ શનિવારે કાશ્મીરી પંડિતોના કાર્યક્રમ દરમિયાન કહ્યું હતું કે તેઓ નરેન્દ્ર મોદીને ભલામણ કરે છે કાશ્મીરમાં શાંતિ માટે ભારતે પાકિસ્તાન સાથે વાતચીત કરવા માટે આગળ આવવું જોઈએ.

- મુફ્તીએ કહ્યું કે, "ભારતે પાકિસ્તાન સાથે તે નક્કી કરવું જોઈએ કે ભારત વિરૂદ્ધ તેની જમીનનો ઉપયોગ ન થાય. આપણે બધાં જ જાણીએ છીએ કે બંને દેશોમાં શાંતિ બનાવી રાખવાનો આ જ રસ્તો છે."

- "અમને ખ્યાલ છે કે કાશ્મીરમાં શાંતિની ચાવી પાકિસ્તાન પાસે છે. તેઓ અમારા રાજ્યોમાં આતંકીઓને મોકલે છે. તેનાથી જ અમે કાશ્મીરમાં ઉઠતાં આઝાદીના નારાને ખત્મ કરી શકીશું." વાજપેયીની જેમ પગલાં ભરે મોદી

- મહેબૂબા મુફ્તીએ કહ્યું કે મોદીએ પૂર્વ વડાપ્રધાન અટલબિહારી વાજપેયીની જેમ જ પાકિસ્તાન તરફ વાતચીતનો પ્રસ્તાવ રાખવો જોઈએ.

- તેમના મત મુજબ ભારત અને પાકિસ્તાન બંને યુદ્ધમાં સ્થિતિમાં નથી. બંને દેશ તે વાત જાણે છે કે જો યુદ્ધ થયું તો કંઈજ નહીં વધે. બધું જ ખત્મ થઈ જશે. વધુ ફોટા માટે આગળની સ્લાઈડ પર ક્લીક કરો

Bharatiya Janta Party leader Subramanian Swami on Sunday made a rather controversial remark against Jammu and Kashmir Chief Minister Mehbooba Mufti and called her Mehbooba of Pakistan. Reacting to Muftis request to Prime Minister Modi to initiate dialogue with Pakistan, Swamy said, Mehbooba could be Pakistans Mehbooba but not for us. BJP MP also accused Mufti of pressurising India for not withdrawing Pakistan’s Most Favoured Nation status.