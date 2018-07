કોટામાં 100 લોકો સામે સ્વીમિંગ પૂલમાં ડૂબ્યો વિદ્યાર્થી, તપાસમાં વોટરપાર્કની 3 ખામીઓ

કોટા: રવિવારે વોટરપાર્કમાં ડૂબીને એક વિદ્યાર્થી નું મોત થઇ ગયું. અકસ્માતના સમયે વોટરપાર્કમાં લગભગ 100થી વધુ લોકો હતા, પરંતુ કોઇને વિદ્યાર્થીના ડૂબી ગયાની જાણ સુદ્ધાં ન થઇ શકી. વિદ્યાર્થી એક ડાન્સ ગ્રુપ સાથે પાણીમાં નહાવા ગયો હતો. બે-ત્રણ મિનિટ સુધી જ્યારે બીજા સાથીઓને તે દેખાયો નહીં ત્યારે તેની શોધ શરૂ કરી. વિદ્યાર્થી પાણીમાં બેભાન પડ્યો હતો. તેને હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવ્યો, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કરી દીધો. પોલીસની તપાસમાં વોટરપાર્કની 3 ખામીઓ મળી આવી. શું છે મામલો - પોલીસે કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. એફએસએલની ટીમે પણ સ્થળની તપાસ કરી. સીસીટીવી કેમેરાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. - ઘટના પછી આઇજી વિશાલ બંસલ પોતે પોસ્ટમોર્ટમ રૂમ પહોંચ્યા અને મામલાની તપાસના નિર્દેશ આપ્યા. પોલીસનું કહેવું છે કે પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે પૂલમાં કૂદતા સમયે આશુતોષની નાક પર વાગ્યું, જેનાથી તે બેભાન થઇને પાણીમાં પડી ગયો.

- વોટરપાર્ક સંચાલકો અને કર્મચારીઓમાંથી કોઇએ ધ્યાન ન આપ્યું અને વિદ્યાર્થીનું પાણીમાં ડૂબવાને કારણે મોત થઇ ગયું. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં હવે મોતનો ખુલાસો થશે.

- આશુતોષ 19 જૂલાઈના રોજ એન્જિનિયરિંગ જોઇન કરવાનો હતો. ડાન્સ તેનો શોખ હતો અને પોતાના ડાન્સગ્રુપની સાથે જ તે વોટરપાર્ક ગયો હતો.

- આશુતોષને એક મોટો ભાઈ છે, જે ગોવામાં એન્જિનિયરિંગ કરી રહ્યો છે. તેના પિતા વિવેક ગર્ગ બિઝનેસમેન છે. આ પણ વાંચો: એક-એક કરીને નદીમાં ડૂબ્યો આખો પરિવાર, મોત પહેલા કરતા હતા એન્જોય વોટરપાર્કની તપાસમાં મળી 3 મોટી ખામીઓ 1. લાઇફ જેકેટ નહીં- પોલીસને સ્થળ પર કોઇ લાઇફ જેકેટ ન મળ્યા. લાઇફ જેકેટથી પાણીમાં ડૂબવાથી બચી શકાય છે. જો આશુતોષે લાઇફ જેકેટ પહેર્યું હોત તો બેભાન થવા છતાં પણ તે ડૂબ્યો ન હોત અને તેનો જીવ બચાવી શકાયો હોત. 2. લાઇફગાર્ડ પણ ન મળ્યા- વોટર પાર્કમાં કટોકટીની પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે લાઇફગાર્ડ ન હતા. આ વોટરપાર્કના સંચાલકની જવાબદારી છે કે તેઓ લાઇફગાર્ડની વ્યવસ્થા કરે. 3. સારવારની વ્યવસ્થા નહીં- પોલીસનું માનવું છે કે આશુતોષને સ્થળ પર તાત્કાલિક મેડિકલ સારવાર ન મળી. કોઇ એક્સપર્ટ અકસ્માત થયા પછી જો વિદ્યાર્થીને સ્થળ પર જ પ્રાથમિક સારવાર આપી દેત અથવા સમયસર સીપીઆર આપ્યા હોત તો શક્યતઃ તેને બચાવી શકાયો હોત. કોટામાં સ્વીમિંગ પૂલ પહેલા પણ લઇ ચૂક્યા છે જીવ - કોટા ક્લબના સ્વીમિંગ પૂલમાં 2013માં ઉદ્યોગપતિ પ્રમોદ જાજૂના દીકરા પિયુષનું મોત થયું હતું. તે લગભગ 20 મિનિટ સુધી પૂલમાં ડૂબેલો રહ્યો. તેના કારણે તેના ફેફસામાં પાણી ભરાઇ ગયું અને બ્રેઇન ડેડ થઇ ગયું હતું. તેના શરીર પર કોઇપણ પ્રકારની ઇજાના નિ મળ્યા ન હતા. - એફએસએલના રિટાયર્ડ વરિષ્ઠ વૈજ્ઞાનિક અધિકારી શ્યામસુંદર શર્માએ જણાવ્યું કે, તરવાનું ન આવડતું હોય તો સ્વીમિંગ પૂલમાં ઉતરવું ખતરનાક છે. પૂલમાં 3-4 મિનિટની અંદ મોત થઇ જાય છે કારણકે ત્યાં પાણી સ્થિર રહે છે. આ મામલે આવું જ થયું કારણ કે બેભાન વિદ્યાર્થી પૂલમાં ડૂબી ગયો અને 2-3 મિનિટ પછી તેને કાઢવામાં આવ્યો.

