મોટી બહેનનો ખોળો ભરવા નાનીએ આપી દીધો 5 મહિનાનો દીકરો, વરને કહ્યું- કિડનેપ થઈ ગયો

કૈમુર: અહીં મોટી બહેનનો ખોળો ભરવા માટે નાની બહેને તેનો 5 મહિનાનો દીકરો તેને આપી દીધો હતો. ત્યારપછી પતિને બાળક કિડનેપ થયું હોવાની વાત કરી દીધી હતી. સ્થાનિક પોલીસે 36 દિવસમાં જ સમગ્ર કેસ સોલ્વ કરીને આ કાવતરું ઉઘાડું પાડી દીધુ હતું. ઘટના 13મેની છે. બાળકની માસીને જેલ મોકલી દેવામાં આવી છે. બાળક તેની માસીના ઘરે મોતિહારીમાંથી મળી આવ્યું છે. બુધવારે પોલીસે મહિલાને કોર્ટમાં રજૂ કરીને તેનું નિવેદન પણ નોંધી લીધું છે. પોલીસને કહ્યું હતું- બાળકને તળાવમાં ડુબાડીને મારી નાખ્યું

- બાળકને લઈ જનાર માસી મંજૂ દેવી પર પોલીસે કડક કાર્યવાહી ન કરી હોત તો કદાચ તેઓ બાળકને પરત પણ ન મેળવી શકતા. પહેલાં જ્યારે પોલીસે મહિલાની ધરપકડ કરી ત્યારે તેણે બાળકની હત્યા થઈ ગઈ હોવાની વાત કરી હતી. મહિલાએ બાળકને તળાવમાં ડૂબાડીને મારી દેવાની વાત કરી હતી. પરંતુ જ્યારે પોલીસે મહિલાની કડક રીતે પૂછપરછ કરી ત્યારે મહિલાએ સ્વીકારી લીધું કે બાળક જીવતું છે અને તેનો ઉછેર કરવાના હેતુથી તેને પોતાની પાસે રાખ્યો હતો. મહિલાએ આપેલી માહિતી પ્રમાણે પોલીસે બાળકનો કબજો લઈને તેની માતાને સોંપી દીધું છે. પોલીસને શંકા હતી કે બાળકની માતા જુઠ્ઠુ બોલી રહી છે

- 13મેના રોજ બાળકના કિડનેપિંગ પછી 14 મેના રોજ તેની માતા રંજૂ દેવી પતિ સાથે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી હતી. અહીં જ્યારે તેણે બાળકના કિડનેપિંગની વાત કરી ત્યારે જ પોલીસને શંકા થઈ ગઈ હતી કે મહિલા જુઠ્ઠુ બોલી રહી છે. પોલીસને તેની દરેક વાતો કઢંગી લાગી હતી. પોલીસે ત્યારે જ ફરિયાદ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી દીધી હતી. પતિ ગુસ્સે થયો પછી મહિલાએ કહી બધી વાત

- પોલીસે શંકાના આધારે બાળકની માતાનો મોબાઈલ ફોન તપાસ્યો હતો. તેમાંથી પોલીસને અમુક પુરાવા પણ મળ્યા હતા. મહિલાના પતિએ જ્યારે તેના ઉપર ખુબ ગુસ્સો કર્યો ત્યારે મહિલાએ સાચી વાત કહી હતી.

- આ સમગ્ર કેસમાં બાળકની માસીને કોર્ટમાં રજૂ કરીને જેલ મોકલી દેવામાં આવી છે. પરંતુ પોલીસે કહ્યું છે કે, પોતાના બાળકનું અપહરણ થવાની વાર્તા બનાવનાર મહિલા પર કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. આ પણ વાંચો: જાન પહોંચતા જ સસરાએ ગિફ્ટ કરી બાઇક, વરરાજાએ સામે મૂકી એક સારી માંગ

