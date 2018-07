પંજાબ: પતિ કરતો'તો બાળકોમાં ભેદભાવ, ગુસ્સામાં સાવકી માએ કરી દીકરાની હત્યા

અમૃતસર: 9 વર્ષના બાળકની હત્યા સાથે જોડાયેલા મામલામાં પોલીસે શનિવારે તેની સાવકી માતા મંજીત કૌરની ધરપકડ કરી લીધી. આરોપીએ પોલીસ સમક્ષ પોતાનો ગુનો કબૂલ કરી લીધો. અમૃતસર દેહાતીના એસએસપી પરમપાલ સિંહે જણાવ્યું કે શુક્રવારે જ્યારે કિરણજોતની અસલી માએ મંજીતકૌર પર આરોપ લગાવ્યા હતા, ત્યારે જ તેના પર શંકા થઇ ગઇ હતી. જ્યારે પોલીસ સ્ટેશનમાં પૂછપરછ કરવામાં આવી તો તેણે તેનો ગુનો કબૂલી લીધો. પોલીસને આ હકીકત જણાવી - પોલીસે કહ્યું કે, મંજીતકૌરે જણાવ્યું કે તેણે 6 વર્ષ પહેલા હરદીપસિંહ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. હરદીપે તેની પહેલી પત્ની સાથે છૂટાછેડા લીધા હતા. કિરણજોત તેની પહેલી પત્ની રાજબીરકૌરનો દીકરો હતો. તેમના પણ બે બાળકો છે પરંતુ હરદીપ કિરણજોતને જ પ્રેમ કરતો હતો. - તે તેના બે બાળકોને પ્રેમ નહોતો કરતો અને ઘણીવાર તેમને મારતો પણ હતો. શુક્રવારે સાંજે જ્યારે હરદીપ ઘરે આવ્યો તો તેણે દારૂ પીધો હતો. આવતાં જ કિરણજોતે તેને ફરિયાદ કરી દીધી કે તેની માએ તેને માર્યો છે.

- આ વાત પર હરદીપે તેની સાથે ઝઘડો કર્યો અને પછી સૂઈ ગયો. ત્યારે જ તેણે કિરણજોતને રસ્તામાંથી હટાવવાનું નક્કી કરી લીધું. મોડી રાતે તેણે ગળું દબાવીને કિરણજોતને મારી નાખ્યો અને પછી તેની લાશ નહેરના કિનારે ફેંકી દીધી.

- કોઇને શંકા ન થાય એટલા માટે પાછા ફર્યા બાદ પોતે જ ઘરનો તમામ સામાન વેરવિખેર કરી નાખ્યો અને બૂમો પાડવા લાગી કે ઘરમાં ચોરી થઇ છે અને તે લોકો કિરણજોતને પણ ઉઠાવીને લઇ ગયા છે.

- આ ખુલાસા પછી મંજીતકૌરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ પણ વાંચો: 2 મહિના પહેલાં અફેરના કારણે દીકરીની થઈ હતી હત્યા, હવે ગરનાળામાંથી મળી કોનસ્ટેબલ પિતાની લાશ આરોપ- સાવકી માતા નહોતી કરતી પસંદ, મળવા પણ દેતી ન હતી - કિરણજોતની અસલી માતા રાજબીરકૌરને જેવી દીકરાના મોતની જાણ થઇ તો તે હોસ્પિટલ પહોંચી ગઇ અને ત્યાં તેણે જબરદસ્ત હોબાળો કર્યો. - રાજબીરના જણાવ્યા પ્રમાણે, 10 વર્ષ પહેલા તેના લગ્ન હરદીપ સાથે થયા હતા. જેઠના મૃત્યુ પછી તેના પતિ અને જેઠાણીએ એકબીજા સાથે સંબંધ બનાવી લીધા. તેના કારણે તે પતિ હરદીપથી અલગ થઇ ગઇ.

- 6 વર્ષ પહેલા હરદીપે તેની સાથે છૂટાછેડા લઇને જેઠાણી સાથે લગ્ન કરી લીધા અને તેણે પણ ત્યારબાદ બીજાં લગ્ન કરી લીધા.

- રાજબીરે આરોપ લગાવ્યો કે કિરણજોતની હત્યા તેની સાવકી માએ કરાવી છે, કારણકે તે તેને પસંદ નથી કરતી અને ઘણીવાર તેને મારતી પણ હતી. તે તેને (રાજબીરકૌર) ક્યારેય કિરણજોતને મળવા નહોતી દેતી.

