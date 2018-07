પૂના: આધ્યાત્મિક ગુરૂ દાદા વાસવાનીનું 99 વર્ષની વયે નિધન

પૂના: આધ્યાત્મિક ગુરૂ દાદા વાસવાનીનું 99 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. 12 જુલાઈ ગુરૂવારના રોજ તેમણે છેલ્લા શ્વાસ લીધા. તેઓ સાધુ વાસવાની મિશનના પ્રમુખ હતા. શાકાહાર અને પશુ અધિકારોને પ્રોત્સાહન આપનાર તેમજ બિનસાંપ્રદાયિક આધ્યાત્મિક ગુરૂના રૂપમાં દુનિયા તેમને જાણતી હતી. વાસવાનીએ 150થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે. હૈદરાબાદમાં થયો હતો દાદા વાસવાનીનો જન્મ - દાદા વાસવાનીનું પૂરું નામ જશન પહલરાજ વાસવાની હતું. તેમનો જન્મ 2 ઓગસ્ટ, 1918ના રોજ હૈદરાબાદમાં થયો હતો. - તેઓ જે સંસ્થાના પ્રમુખ હતા, તેની સ્થાપના તેમના ગુરૂ સાધુ ટી.એલ. વાસવાનીએ કરી હતી. મહારાષ્ટ્રના પૂૂૂૂનામાં મિશનના હેડક્વાર્ટર ઉપરાંત દેશભરમાં તેના કેન્દ્રો ફેલાયેલા છે. - તાજેતરમાં જ વડાપ્રધાન એ તેમના 99મા જન્મદિવસ પર વીડિયો કોન્ફરન્સ કરીને લોકોને સંબોધિત કર્યા હતા. 'ગ્લોબલ ફરગિવનેસ ડે' તરીકે ઊજવાય છે દાદાનો જન્મદિવસ - દાદા વાસવાનીએ લંડનના બ્રિટિશ હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં, ઓક્સફોર્ડના ધ ગ્લોબલ ફોરમ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ લીડર્સ, શિકાગોના ધ વર્લ્ડ પાર્લામેન્ટ ઓફ રિલિજન્સ અને ન્યુયોર્કમાં યુનાઇટેડ નેશન્સના મિલેનિયમ વર્લ્ડ પીસ સમિટ ઓફ રિલિજિયસ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ લીડર્સ જેવી જગ્યાઓએ લેક્ચર્સ આપ્યા છે. તેમને યુનાઇટેડ નેશન્સ દ્વારા 1998માં 'યુ થાન્ટ પીસ એવોર્ડ'થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.

- દાદા વાસવાનીનો જન્મદિવસ 'ગ્લોબલ ફરગિવનેસ ડે' (વૈશ્વિક ક્ષમા દિવસ) તરીકે ઊજવવામાં આવે છે.

