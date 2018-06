પિતા ટ્રક ડ્રાઇવર, માતા મનરેગા મજૂર, પણ દીકરાઓ બનશે ડોક્ટર અને એન્જિનિયર

જોધપુર: મંગનારામ બિશ્નોઈ ટ્રક ડ્રાઇવર અને તેમની પત્ની ચંદ્રાદેવી મનરેગા શ્રમિક છે. આર્થિક રીતે કમજોર આ પરિવારનો એક દીકરો શ્યામ સુંદર હવે IITમાં ભણશે. જ્યારે બીજો દીકરો મહેન્દ્ર મેડિકલ કોલેજમાં જશે. તેઓ જોધપુર જિલ્લાની બાપ તહેસીલના કાનાસર ગામમાં રહે છે. મહેન્દ્ર અને શ્યામે છેલ્લું એક વર્ષ કોટામાં રહીને પરીક્ષાની જબરદસ્ત તૈયારી કરી. 45 વર્ષના મંગનારામે ગયા વર્ષે 1 જૂનથી આજ દિન સુધી પોતાના દીકરાઓને જોયા ન હતા. પૈસા ઉધાર લઇને બંને દીકરાઓને ભણાવ્યા - કાનાસર ગામમાં ઇસરગોકી ઢાણિયામાં રહેતા આ પરિવારમાં હાલ ખુશીઓનો માહોલ છે. - મળતી માહિતી પ્રમાણે, મંગનારામના બંને દીકરાઓ શ્યામ સુંદર અને મહેન્દ્રને પૈસા ઉધાર લઇને એન્જિનિયરિંગ અને મેડિકલ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામની તૈયારી કરાવવા ગયા વર્ષે કોટા મોકલ્યા.

- બંનેએ ખૂબ મહેનત કરી અને સિલેક્ટ થયા. મહેન્દ્ર ગામનો પહેલો એવો વિદ્યાર્થી હશે જે ડોક્ટર બનશે. જ્યારે શ્યામ સુંદર પણ ગામનો પહેલો એવો વિદ્યાર્થી હશે જે IITમાંથી એન્જિનિયરિંગ કરશે.

- મહેન્દ્રએ નીટમાં 545 માર્ક્સ લાવીને ઓલ ઇન્ડિયા 8592મો રેન્ક અને કેટેગરીમાં 554મો રેન્ક હાંસલ કર્યો છે. જ્યારે શ્યામ સુંદરે JEE (A)માં 15,949મો રેન્ક હાંસલ કર્યો છે.

- મંગનારામ ખુશીઓની આ પળોને યાદ કરીને જણાવે છે કે છ દિવસોના અંતરે બંને દીકરાઓએ પોતપોતાની સફળતાની આ વાત અમને જણાવી. આ પણ વાંચો: આ કુલીએ પાસ કરી સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષા, રેલવે સ્ટેશનના ફ્રી Wifiથી ભણ્યો

'આ વખતે ક્વોલિફાય ન કરત તો આગલે વર્ષે ન ભણાવી શકત' - મંગનારામે જણાવ્યું કે તેમના ત્રણ દીકરા છે. મોટો દીકરો સુરેન્દ્ર જોધપુરથી બીએડ કરી રહ્યો છે. તે પોતે દસમું પાસ અને પત્ની ચંદ્રાદેવી ચોથી પાસ છે. - મંગનારામે કહ્યું કે, 'અમારી પાસે જમીન છે, પરંતુ દુકાળગ્રસ્ત વિસ્તાર હોવાને કારણે જમીન ઉજ્જડ છે. પરિવાર ચલાવવા માટે 12 હજાર રૂપિયા પ્રતિમાસના પગારે ટ્રક ચલાવું છું. ફી માટે લોન લઇને દીકરાઓને કોટા ભણવા મોકલ્યા.'

- તેમણે કહ્યું કે, જો તેઓ આ વખતે ક્વોલિફાય ન કરતા, તો કદાચ આગલા વર્ષે તેમને ભણાવી ન શકત. બે વર્ષથી નવા કપડા નથી ખરીદ્યા - શ્યામ સુંદરે જણાવ્યું કે કોટામાં અમે બંને ભાઈઓ ભાડાનો રૂમ લઇને રહેતા હતા. અમારી આર્થિક સ્થિતિને જોતા મકાન માલિકે ભાડામાં છૂટ આપી. - 'બે વર્ષથી નવા કપડાં નથી ખરીદી શક્યા. ફક્ત વર્ષમાં એકવાર દિવાળી પર ઘરે જતા હતા. ભણવા ઉપરાંત જમવાનો ખર્ચો પણ હતો. પરિણામે મેસ સંચાલક અમને બંને ભાઈઓમાંથી એકને નિઃશુલ્ક જમાડતા.'

