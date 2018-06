શર્મિષ્ઠાએ પિતા પ્રણવને કહ્યું- તમે ખોટા સમાચારો ફેલાવવાનો મોકો આપ્યો

નાગપુર/નવી દિલ્હી: પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ગુરૂવારે સાંજે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના દીક્ષાંત સમારોહમાં સામેલ થશે. તેને ધ્યાને લઈ તેઓ બુધવારે સાંજે નાગપુર પહોંચી ગયા છે. આ દરમિયાન તેમની દીકરી અને ી નેતા શર્મિષ્ઠા મુખર્જીએ એ સમાચારોનું ખંડન કર્યું છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેઓ બીજેપીમાં સામેલ થઇ શકે છે. તેમણે ટ્વિટ કરીને કહ્યું- આશા છે કે આજની ઘટનાથી પ્રણવ મુખર્જીને અહેસાસ થઇ ગયો હશે કે બીજેપીનું ડર્ટી ટ્રિક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ કેવી રીતે કામ કરે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ પહેલા કોંગ્રેસના આશરે 30 નેતા પણ પ્રણવને પત્ર લખીને આરએસએસના કાર્યક્રમમાં નહીં જવાની અપીલ કરી ચૂક્યા છે. 'બીજેપી-આરએસએસને અફવાઓ ફેલાવવાનો સંપૂર્ણ મોકો આપી રહ્યા છો' - શર્મિષ્ઠા મુખર્જીએ કહ્યું, "આરએસએસ પણ નથી માનતું કે તમે ભાષણમાં તેમની વિચારધારાના વખાણ કરશો, પરંતુ વાતો ભૂલાવી દેવામાં આવશે. રહેશે તો ફક્ત ફોટો, જે ખોટાં નિવેદનો સાથે પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. નાગપુર જઇને તમે બીજેપી-આરએસએસને ખોટાં સમાચારો પ્લાન્ટ કરવા, અફવાઓ ફેલાવવાનો સંપૂર્ણ મોકો આપી રહ્યા છો. આજની ઘટના તો ફક્ત શરૂઆત છે." કોંગ્રેસના 30 નેતાઓએ કાર્યક્રમમાં ભાગ ન લેવાની કરી હતી અપીલ

- આ કાર્યક્રમમાં સમગ્ર દેશમાંથી 708 સ્વયંસેવકો ભાગ લઈ રહ્યા છે. તેમાં ડોક્ટર્સ, આઈટી એક્સપર્ટ, એન્જિનિયર, પત્રકાર, ખેડૂતો અને વિવિધ વર્ગનો યુવા વર્ગ સામેલ થશે. તેમની ઉંમર 25થી 30 વર્ષની છે.

- જોકે પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી પી ચિદંબરમ, રમેશ, સીકે જાફર શરીફ સહિત 30થી વધારે કોંગ્રેસ નેતાઓએ પ્રણવ'ધાને સંઘ કાર્યક્રમમાં ન જવાની અપીલ કરી હતી. આ નેતાઓએ પત્ર અને મીડિયા દ્વારા પ્રણવ મુખરજીને આ કાર્યક્રમથી દૂર રહેવા કહ્યું હતું. નેતાઓનં માનવું છે કે, પ્રણવ મુખરજી આ કાર્યક્રમમાં સામેલ થશે તો સંઘનિ વિચારધારાને વધારે મજબૂતી મળશે. આગળની સ્લાઇડમાં વાંચો, શર્મિષ્ઠાએ કરેલું ટ્વિટ

