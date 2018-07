વાયરલ થયો 'સીરિયસ વરરાજા'નો વીડિયો, દુલ્હનના મોઢામાં ખોસી મીઠાઈ

પટના: છેલ્લાં કેટલાક દિવસથી સોશિયલ મીડિયા ઉપર એક સીરિયલ દુલ્હાનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. આ વીડિયો 2 મીનિટ અને 19 સેકન્ડનો છે. વીડિયોમાં વરમાળાની વિધિ બતાવવામાં આવી છે. જેમાં વરરાજા ખૂબ સીરિયસ મુડમાં જોવા મળી રહ્યો છે. નવાઈની વાત એ છે કે, વિધિ દરમિયાન વરરાજાએ ન સ્માઈલ આપી કે અન્ય કોઈ હાલભાવ જોવા મળી રહ્યા છે. વિધિ દરમિયાન તે ઝાડની જેમ એકદમ સ્થિર જોવા મળી રહ્યો છે. દુલ્હનના હાથે મીઠાઈ પણ ન ખાધી

- વીડિયોમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે, જ્યારે દુલ્હન વરરાજાને મીઠાઈ ખવડાવવા હાથ લંબાવે છે ત્યારે પણ તે તેનું મોઢું નથી ખોલતો અને તેના કારણે મીઠાઈ નીચે પડી જાય છે.

- સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે આ વીડિયો બિહારનો માનવામાં આવી રહ્યો છે. પરંતુ તે ચોક્કસ કઈ જગ્યાનો અને ક્યારનો છે તે વિશે હજુ કોઈ ખુલાસો થયો નથી. વરરાજાએ દુલ્હનના મોઢામાં મીઠાઈ ખોસીને બગાડી દીધું તેનું બેલેન્સ

- વીડિયોમાં ગુસ્સે થયેલો વીડિયો દુલ્હનને ફેંકીને વરમાળા પહેરાવતો જોવા મળી રહ્યો છે. પછી જ્યારે મીઠાઈ ખવડાવવાની વાત આવે છે ત્યારે પણ તે એ રીતે દુલ્હનના મોઢામાં મીઠાઈ ખોસે છે કે જેના કારણે દુલ્હનનું બેલેન્સ બગડી જાય છે.

- વરરાજાનું આવુ વર્તન જોઈને સ્ટેજ પર હાજર બધી છોકરીઓ હસવા લાગે છે. તેમ છતા વરરાજા તો સીરિયસ મુડમાં જ જોવા મળે છે. આ પણ વાંચો: ઘરમાં પિચ બનાવી પિતાએ કરાવી'તી પ્રેક્ટિસ, રાજસ્થાનનો દીપક ચહર હવે રમશે ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમમાં

Serious Groom Jaymala viral video is being told in some place in Bihar. The video of a Sirius groom is getting viral on social media these days. This clip of two minutes and 19 seconds is of the gamail function. In which the groom is seen in a very serious mood. The video of a Sirius groom is getting viral on social media these days. This clip of two minutes and 19 seconds is of the gamail function. In which the groom is seen in a very serious mood.