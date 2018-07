LG નહીં મુખ્યમંત્રી જ છે દિલ્હીના અસલી બોસ- SCનો ચુકાદો

નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર અને દિલ્હી સરકારની વચ્ચે અધિકારોના વિવાદ મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટની 5 જજોની બંધારણીય બેંચે સુનાવણી કરી. સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે કે ઉપરાજ્યપાલ (LG) પાસે સ્વતંત્ર અધિકાર નથી, તેઓ દિલ્હી કેબિનેટની સલાહથી કામ કરે. બંધારણીય બેંચના 5માંથી 3 જજોએ શરતો સાથે મુખ્યમંત્રી ને દિલ્હીના બોસ માન્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટના 3 જજોએ પોતાની કોમેન્ટમાં કહ્યું કે જનમતની સાથે જો સરકાર રચાઇ હોય તો તેનું પોતાનું મહત્વ છે. 3 જજોએ કહ્યું કે એલજીએ દિલ્હી સરકારની સલાહથી કામ કરવું જોઇએ. CJIએ કહ્યું કે, દિલ્હીને પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો ન આપી શકાય. ઉલ્લેખનીય છે કે, મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે દિલ્હી હાઇકોર્ટના એ ફેંસલાને પડકાર્યો હતો, જેમાં કોર્ટે કહ્યું હતું કે ઉપરાજ્યપાલ (એલજી) જ દિલ્હીના વહીવટી વડા છે અને કોઇપણ ફેંસલો તેમની મંજૂરી વગર ન લેવામાં આવે. સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા પર પ્રતિક્રિયા - ભૂતપૂર્વ એટોર્ની જનરલ એ કહ્યું, "સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો આવકાર્ય છે. LG અને દિલ્હી સરકારે સંવાદિતાથી કામ કરવું જોઇએ. બંને વચ્ચે હંમેસાં સંઘર્ષ ન હોઇ શકે. દરરોજના વિવાદો લોકશાહી માટે સારી વાત નથી." - દિલ્હીના ડેપ્યુટી સીએમ એ કહ્યું, "સુપ્રીમ કોર્ટનો આ લેન્ડમાર્ક ચુકાદો છે. હવે દિલ્હી સરકારે મંજૂરી માટે તેમની ફાઇલો એલજીને નહીં મોકલવી પડે. હવે સરકારના કામો નહીં અટકે. હું સુપ્રીમ કોર્ટનો આભાર માનું છું. આ લોકશાહીની મોટી જીત છે." - ભૂતપૂર્વ દિલ્હી સીએમ ે જણાવ્યું, "મારા ખ્યાલથી સુપ્રીમ કોર્ટે જે કહ્યું એ સ્પષ્ટ છે. બંધારણના આર્ટિકલ 239 (AA) પ્રમાણે, દિલ્હી એ રાજ્ય નથી, યુનિયન ટેરિટરી છે. જો એલજી અને દિલ્હી સરકાર સાથે કામ ન કરે તો દિલ્હીને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. ે 12 વર્ષ દિલ્હીમાં શાસન કર્યું, ત્યારે કોઇ વિવાદ ઊભો નહોતો થયો." ભારત સંસદીય પ્રણાલી છે: CJI દીપક મિશ્રા - CJI દીપક મિશ્રાએ કહ્યું કે, "લોકતાંત્રિક મૂલ્યો સર્વોચ્ચ છે. કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે સમન્વય હોવો જોઇએ." - "ભારત સંસદીય પ્રણાલી છે. બંધારણનું પાલન કરવું બધાની જવાબદારી છે." - "LG દિલ્હીના પ્રશાસક છે. ઉપરાજ્યપાલ દિલ્હી કેબિનેટની સલાહ લઇ કામ કરે. તેમની પાસે સ્વતંત્ર અધિકાર નહીં. સરકાર જનતા માટે ઉપલબ્ધ હોવી જોઇએ." - CJIએ કહ્યું કે, "દિલ્હીને પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો ન આપી શકાય. દિલ્હીની સ્થિતિ અન્ય રાજ્યોથી અલગ છે." દિલ્હી એક રાજ્ય નથી, એટલે ઉપરાજ્યપાલને વિશેષ અધિકાર દિલ્હી સરકારની અરજીઓ પર સીજેઆઇ દીપક મિશ્રાની અધ્યક્ષતાવાળી પાંચ જજોની બેંચે ગયા વર્ષે 2 નવેમ્બરથી સુનાવણી શરૂ કરી હતી. માત્ર 15 સુનાવણીમાં આખા મામલાને સાંભળ્યા પછી 6 ડિસેમ્બરના રોજ ફેંસલો સુરક્ષિત કરી લીધો હતો. આપ સરકાર તરફથી , , રાજીવ ધવન અને ઇંદિરા જયસિંહ જેવા જાણીતા વકીલોએ દલીલો મૂકી. એક સુનાવણીમાં કોર્ટે કહ્યું હતું, "ચૂંટાયેલી સરકાર પાસે કેટલાક પાવર્સ હોવા જોઇએ, નહીંતો તે કામ નહીં કરી શકે." જ્યારે કેન્દ્ર અને ઉપરાજ્યપાલ તરફથી દલીલ આપવામાં આવી હતી કે દિલ્હી એક રાજ્ય નથી, એટલે ઉપરાજ્યપાલને અહીંયા વિશેષ અધિકાર મળે છે.

3 વર્ષથી એલજી-કેજરીવાલ વચ્ચે ચાલી રહી છે જંગ - ફેબ્રુઆરી, 2015માં બીજીવાર સત્તા પર આવ્યા પછી આપ સરકાર ઉપરાજ્યપાલ સાથે અધિકારોની લડાઇ લડી રહી છે. પહેલા તત્કાલીન એલજી દ્વારા નિમણૂકો રદ કરવા પર કેજરીવાલે તેમને કેન્દ્ર સરકારના એજન્ટ જણાવ્યા. - ત્યારબાદ તેમણે નજીબ જંગની સરખામણી હિટલર સાથે કરી. ડિસેમ્બર, 2016માં અનિલ બૈજલના એલજી બન્યા પછીથી અત્યાર સુધી અધિકારોની લડાઈ ચાલુ છે. મુખ્ય સચિવ અંશુ પ્રકાશ સાથે મારપીટ પછી અધિકારીઓની હડતાલ અને ઘરે-ઘરે રાશન વિતરણની યોજનાને મંજૂરી નહીં આપવા પર પણ વિવાદ થયો.

- તેને લઇને ગત દિવસોમાં કેજરીવાલે 3 મંત્રીઓની સાથે 9 દિવસ સુધી ઉપરાજ્યપાલ સચિવાલયમાં ધરણા અને ભૂખ હડતાલ કરી હતી.

