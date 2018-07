અહેમદ પટેલને SCમાંથી રાહત, ગુજ. HCમાં RS ચૂંટણી સંદર્ભની અરજી પર રોક

નવી દિલ્હી: અહેમદ પટેલને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી રાહત મળી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં તેમના વિરૂદ્ધ ચાલી રહેલી ચૂંટણી સંદર્ભની અરજીની સુનાવણી પર રોક લગાવી છે. રાજ્યસભા ચૂંટણીને પડકારતી અરજી પર ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા સુનાવણી ન કરવાના નિર્દેશ આપવાની માંગને લઇને નેતાએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. જે અંતર્ગત સોમવારે સુનાવણી કરવામાં આવી હતી. બીજેપીના બળવંતસિંહ રાજપૂતને હરાવીને રાજ્યસભા પહોંચ્યા હતા

- ચીફ જસ્ટિસ દીપક મિશ્રા, જસ્ટિસ એ.એમ. ખાનવિલકર અને જસ્ટિસ ડી.વાય. ચંદ્રચૂડની બેંચે જણાવ્યું કે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અહમદ પટેલ વિરુદ્ધ દાખલ કરેલી અરજીને રદ કરવા માટે કોંગ્રેસ નેતાએ અરજી કરી હતી. તેમની એ અરજી પર સોમવારે સુનાવણી કરવામાં આવી હતી.

- ઉલ્લેખનીય છે કે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અહેમદ પટેલ ગયા વર્ષે બીજેપી ઉમેદવાર બળવંતસિંહ રાજપૂતને હરાવીને રાજ્યસભા પહોંચ્યા હતા.

- બળવંતસિંહ રાજપૂત કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપીને બીજેપીમાં સામેલ થયા હતા. દ્વારા કોંગ્રેસ ધારાસભ્યો ભોળાભાઈ ગોહિલ અને રાઘવભાઈ પટેલના વોટ રદ્દ કરવામાં આવ્યા પછી પટેલ ચૂંટણી જીતી ગયા હતા.

- બંનેના મત રદ થયા પછી જીત માટે જરૂરી મતોની સંખ્યા 45થી ઓછી થઇને 44 થઇ ગઇ હતી.

- પટેલની જીત જાહેર થયા પછી રાજપૂતે બંને મતોને ગેરકાયદે જાહેર કરવાના ચૂંટણીપંચના નિર્ણયને હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. રાજપૂતનું કહેવું છે કે બંને મતોની ગણતરી થઇ હોત અહેમદ પટેલ હારી જાત.

Supreme Court asks Gujarat High Court not to proceed with the election petition filed against senior Congress leader Ahmed Patel. The petition had challenged Patel s election to Rajya Sabha.