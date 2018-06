મુશર્રફનું નિવેદન યોગ્ય, કાશ્મીરીઓ આઝાદી ઈચ્છે છે: સૈફુદ્દીન સોઝ

નવી દિલ્હીઃ જમ્મુ કાશ્મીર જોવા મળતી રાજકીય ઉથલપાથલ વચ્ચે ના દિગ્ગજ નેતા સૈફુદ્દીન સોઝે પાકિસ્તાનના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ના તે નિવેદનનું સમર્થન કર્યું છે. મુશર્રફે વર્ષો પહેલાં એમ કહ્યું હતું કે, જો કાશ્મીરીઓને તક મળે તો તે કોઈની સાથે જવાની બદલે આઝાદ થવા માંગશે. સોઝનું કહેવું છે કે મુશર્રફે એક દશકા પહેલાં આપેલું નિવેદન આજે પણ અનેક મુદ્દે યોગ્ય બેસે છે. જો કે તેઓએ તેમ પણ કહ્યું કે આઝાદી મળવી તો અશક્ય છે, અને મારા આ નિવેદનથી પાર્ટીને કોઈ જ લેવા દેવા નથી. સોઝના નિવેદન બાદ ના નેતા એ કહ્યું કે, આ દેશમાં રહેવું હોય તો બંધારણને અનુસરીને રહેવું પડશે, નહીં તો તેમને પાકિસ્તાનની વન-વે ટિકિટ આપી દેવી જોઈએ.

કાશ્મીર પર સૈફુદ્દીનને લખ્યું છે પુસ્તક



- UPA સરકારમાં મંત્રી રહી ચૂકેલા સૈફુદ્દીન સોઝે પોતાની આવનારા પુસ્તકમાં તે વાત પર પણ જોર આપ્યું છે કે કેન્દ્ર સરકારે હુર્રિયત નેતાઓ સાથે ખુલીને વાત કરવી જોઈએ.

- સૈફુદ્દીને કહ્યું કે, "1953થી આજદિવસ સુધી જેટલી પણ સરકારો રહી તેઓએ કાશ્મીર મુદ્દે કોઈને કોઈ ભૂલ કરી જ છે. તે પછી નેહરૂ કે ઈન્દિરાની જ સરકાર કેમ ન હોય."

- સૈફુદ્દીન સોઝ કાશ્મીર મુદ્દે એક પુસ્તક લખ્યું છે જે થોડાં સમયમાં જ રીલીઝ થવાનું છે. આ પુસ્તકનું નામ Kashmir: Glimpses of History and the Story of Struggle છે. આ પુસ્તક આગામી સપ્તાહે રજૂ થશે.

'હુર્રિયત સાથે પહેલાં વાત થવી જોઈએ'



- કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું કે જો કેન્દ્ર સરકાર આ મુદ્દાનું સમાધાન કરવા ઈચ્છે છે તો કાશ્મીરીઓ પ્રતિ એક એવું વાતાવરણ બનાવવું પડશે કે જેનાથી તેઓ સુરક્ષિત અનુભવી શકે અને વાતચીત માટે તૈયાર રહે.

- વાત કરવા માટે હુર્રિયત ગ્રુપથી પહેલાં વાત થવી જોઈએ અને તે બાદ મેનસ્ટ્રીમ પાર્ટીઓ સાથે વાત થવી જોઈએ.

- કાશ્મીર મુદ્દે મુશર્રફ-વાજપેયી-મનમોહનની ફોર્મૂલાનો ઉલ્લેખ કરતાં તેઓએ કહ્યું કે, "બંને દેશો વચ્ચે સંબંધ વધવા જોઈએ, આવન જાવન વધવું જોઈએ. જ્યારે બંને દેશોના લોકો નજીક આવશે તો વાત બનશે."

- "પરવેઝ મુશર્રફે ઘણે હદ સુધી પોતાના દેશમાં આ પ્રકારનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું હતું. આ એક જ રસ્તો છે જેનાથી શાંતિ લાવી શકાય છે."

'કેન્દ્ર સરકારોએ કાશ્મીરમાં કરી અનેક ભૂલો'



- કલમ 370 અંગે તેઓએ કહ્યું કે, "ભારત સરકારે આ અંગે પહેલાં વિચારવું જોઈતું હતું કે દિલ્હી અને શેખ અબ્દુલ્લા વચ્ચે 1952માં જે સમજૂતી થઈ હતી તે યોગ્ય રીતે લાગુ નથી થઈ."

- તેઓએ વધુમાં કહ્યું કે, "તે દરમિયાન નેહરૂ સરકારે શેખ અબ્દુલ્લાની ગેર બંધારણિય રીતે ધરપકડ કરાવી સૌથી મોટું બ્લન્ડર હતુ. આ વાતનો નેહરૂએ પણ સ્વીકાર કર્યો હતો કે કાશ્મીરમાં તેમની નીતિ યોગ્ય ન હતી."

- આ ઉપરાંત સૈફુદ્દીન સોઝે લખ્યું છે કે, "આ ભૂલ બાદ પણ ભારત સરકારે અનેક મોટી ભૂલો કરી, જેમાં 1984 દરમિયાન ફારૂખ અબ્દુલ્લા સરકારને હટાવીને જગમોહનને રાજ્યપાલ બનાવવાની વાત પણ સામેલ છે."

સોઝને પાકિસ્તાનની વન-વે ટિકિટ આપી દેવી જોઈએ- સુબ્રમણ્યમ સ્વામી



- સૈફુદ્દીન સોઝના કાશ્મીર અંગેના નિવેદનને લઈ ભાજપના સાંસદ સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું છે કે, "સોઝ જ્યારે કેન્દ્રીય મંત્રી હતા ત્યારે જેકેએલએફ દ્વારા તેમની દીકરીને કિડનેપ કરવામાં આવી હતી, તે સમયે તેમણે કેન્દ્રના પાવરનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આવા લોકોને મદદ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. જેમને અહીં રહેવું હોય તેમણે બંધારણને આધિન રહીને રહેવું પડે. જો તેમને મુશર્રફ ગમતા હોય તો અમે તેમને વન-વે ટિકિટ (પાકિસ્તાનની) આપી દઈશું."

- તો ની મનીષા કયાંદેએ કહ્યું કે, "સોઝના નિવેદનનો જવાબ કોંગ્રેસે આપવો જોઈએ. જો તેને પાકિસ્તાન અને મુશર્રફ સાથે આટલો જ પ્રેમ હોય તો તેઓએ પાકિસ્તાન જતાં રહેવું જોઈએ."

