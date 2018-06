પ્રણવને આમંત્રણથી સંઘમાં સામેલ થવાની અરજીઓ 3 ગણી વધી- RSS

નવી દિલ્હી: પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના દીક્ષાંત સમારોહમાં 7 જૂનના રોજ સામેલ થયા હતા. આ કાર્યક્રમ નાગપુરમાં થયો હતો. સંઘે સોમવારે દાવો કર્યો કે પ્રણવને આમંત્રણ આપ્યા પછી અને તેમના કાર્યક્રમમાં સામેલ થયા પછી જ આરએસએસમાં સામેલ થવા માટે અર સંખ્યા ત્રણગણી વધી ગઇ છે. તેમાંથી 40 ટકા અરજીઓ તો ફક્ત પ્રણવના ગૃહ રાજ્ય પશ્ચિમ બંગાળમાંથી જ આવી છે. આરએસએસના વરિષ્ઠ નેતા બિપ્લવ રોયે જણાવ્યું, "1થી 6 જૂન સુધી આરએસએસની વેબસાઇટ પર જોઇન કરવા માટે સરેરાશ રોજ 378 અરજીઓ આવી. 7 જૂનના રોજ પ્રણવના ભાષણના દિવસે 1779 અરજીઓ આવી. ત્યારબાદ રોજ 1200-1300 અરજીઓ આવી રહી છે." શું પ્રણવના આવવાથી સંઘની લોકપ્રિયતા વધી છે? તેના જવાબમાં બિપ્લવ રોયે કહ્યું, "આ નિષ્કર્ષ પર પહોંચવું ખોટું છે. પોતાની ગતિવિધિઓના કારણે સંઘ પહેલાથી જ લોકપ્રિય છે." પ્રણવ મુખર્જી સંઘ મુખ્યાલયમાં મહેમાન તરીકે જવાને લઇને ઘણી રાજકીય ગરમાગરમી રહી હતી.

પ્રણવ પોતાના ભાષણમાં સંઘનું નામ ન લીધું - પ્રણવ મુખર્જીએ સંઘના મંચ પરથી રાષ્ટ્રીયતા, રાષ્ટ્રવાદ અને દેશભક્તિની વાત કરી હતી. લગભગ 30 મિનિટના ભાષણ દરમિયાન તેમણે , જવાહરલાલ નહેરૂ, લોકમાન્ય તિલક, સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જી અને સરદાર પટેલનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, પરંતુ સંઘના કોઇ નેતાનું નામ લીધું ન હતું અને ન તો સંઘ વિશે કોઇ વાત કહી હતી. દીકરીએ પ્રણવને આપી હતી ન જવાની સલાહ - દીકરી અને નેતા શર્મિષ્છઠા મુખર્જીએ કહ્યું હતું, "આરએસએસ પણ નથી માનતું કે તમે ભાષણમાં તેની વિચારધારાના વખાણ કરશો, પરંતુ વાતો ભુલાવી દેવામાં આવશે. યાદ રહેશે તો ફક્ત ફોટો, જે નકલી નિવેદનો સાથે પ્રસારિત કરવામાં આવશે. નાગપુર જઇને તમે બીજેપી-આરએસએસને નકલી સમાચારો પ્લાન્ટ કરવા, અફવા ફેલાવવાનો સંપૂર્ણ મોકો આપી રહ્યા છો." - ઉપરાંત, પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી , રમેશ, સીકે જાફર સહિત 30થી વધુ કોંગ્રેસ નેતાઓએ પ્રણવને સંઘના કાર્યક્રમમાં ન જવાની અપીલ કરી હતી.

Click here to read that RSS said applications to join RSS increased after Pranab Mukherjee invited for programme.