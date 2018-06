40 મિનિટ સુધી ડાકૂઓએ લૂંટી પાટલિપુત્ર એક્સપ્રેસ, 7 કોચમાંથી લૂંટ્યો 10 લાખનો સામાન

જમુઈ: ઝારખંડ-બિહાર બોર્ડર પર 15થી વધુ ડાકૂઓએ મંગળવારે સાંજે પાટલિપુત્ર એક્સપ્રેસમાં જબરદસ્ત લૂંટફાટ કરી. ટ્રેન પટનાથી રાંચી આવી રહી હતી. લૂંટ કિઉલ-જમુઈની વચ્ચે કુંદર હોલ્ટ પર થઇ. ડાકૂઓએ બે એસી કોચ એ-2 અને એ-3 તેમજ પાંચ સ્લીપર કોચને નિ ો બનાવ્યા. ચારેય કોચમાં 40 મિનિટ સુધી લૂંટફાટ થઇ. આ દરમિયાન ડાકૂઓએ વિરોધ કરનારા પેસેન્જર્સ અને ટીટીઈને માર્યા. તેઓ પેસેન્જર્સ પાસેથી રોકડ, મોબાઈલ, ઝવેરાત અને કીમતી સામાન લૂંટીને લઇ ગયા. તેની કિંમત 10 લાખ રૂપિયા જણાવવામાં આવી છે. આ પણ વાંચો: આ સીધા સાદા દેખાતા યુવકે કરી 27 કિલો સોનાની લૂંટ, બીજેપી નેતાઓ સાથે હતા સંબંધ પેસેન્જર્સે સંભળાવી આપવીતી - ઘટના મંગળવારે સાંજે 7.30 વાગે ઘટી. પેસેન્જર બોલ્યા- 'અમે લોકો કંઇ સમજી શકીએ તો પહેલા જ કોચની અંદર 5-6 બદમાશો ઘૂસી ગયા. તેમણે અમને ડરાવ્યા-ધમકાવ્યા. મજબૂરીમાં અમારો તમામ કીમતી સામાન તેમના હવાલે કરવો પડ્યો.' આ દરમિયાન એસી કોચમાં સફર કરી રહેલા સિંહ નામના પેસેન્જરે જ્યારે ડાકૂઓનો વિરોધ કર્યો, તો બદમાશોએ તેમના માથા પર હુમલો કરી દીધો. ઝાઝા સ્ટેશન પર તેમની મલમપટ્ટી કરાવવામાં આવી. પેસેન્જર્સે જણાવ્યું કે ડાકૂઓ પાસે કુહાડી અને લાકડીઓ હતી. - ઇસ્ટ-સેન્ટ્રલ રેલવે હા ુરના સીપીઆરઓ રાજેશકુમારે જણાવ્યું તે આ ડાકૂઓ જનરલ બોગીમાં યાત્રીના રૂપમાં સવાર થયા. કુંદર હોલ્ટની પાસે ચેઇન ખેંચીને એસી બોગીમાં ઘૂસી ગયા અને ત્યાં લૂંટફાટ કરી. તેમણે એસી કોચના કાચ તોડી નાખ્યા. જમુઈ પોલીસે કોમ્બિંગ ઓપરેશન શરૂ કરી દીધું છે, કારણકે કિઉલથી ઝાઝા સુધી નક્સલી વિસ્તાર છે. ટીટીઈને સાથે લઇ જવા માંગે છે ડાકૂઓ - ડાકૂઓએ ટીટીઈ પીકે ચૌધરી સાથે પણ મારપીટ કરી. તેઓ તેમને સાથે લઇ જવા માંગતા હતા. તેમના માથામાં પણ ગંભીર ઇજા થઇ છે. કુલ 10 પેસેન્જર ઘાયલ છે. ટ્રેન મંગળવારે રાતે 8.09 વાગે જમુઈ પહોંચી તો યાત્રીઓએ સુરક્ષાની માંગ કરી. - રાતે 8.27 વાગે ટ્રેનને જમુઈથી રવાના કરી દેવામાં આવી. ઝાઝા સ્ટેશન પર જ્યારે યાત્રીઓએ હોબાળો કર્યો તો એફઆઇઆર નોંધવામાં આવી.

Click here to read about Robbery in Patliputra Express. 15 dacoits looted goods worth 10 lakhs rupees.