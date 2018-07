બ્રિટનના સંરક્ષણમંત્રીએ સીતારામન સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠકનો કર્યો ઇન્કાર

નવી દિલ્હી: બ્રિટનના રક્ષામંત્રી ગેવિન વિલિયમસને ભારતીય રક્ષામંત્રી નિર્મલા સીતારામન સાથે એક દ્વિપક્ષીય બેઠક કરવાનો ઇન્કાર કરી દીધો. તેના કારણે બ્રિટનના રક્ષામંત્રી પોતાની કેબિનેટના નિશાના પર આવી ગયા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે સીતારામન પહેલા લંડનમાં 'બ્રિટન-ભારત સપ્તાહ' બેઠકમાં સામેલ થવાના હતા. બ્રિટનના 2 મંત્રીઓએ વિલિયમસનને સમજાવવાનો કર્યો પ્રયત્ન - મીડિયાના એક સમાચારમાં એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે બેઠક માટે એક મહિનાથી પણ વધુ સમય પહેલા ભારતીય અધિકારીઓ તરફથી બેઠક માટે આગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો. - બ્રિટનના ઓછામાં ઓછા બે મંત્રીઓએ વિલિયમસનને સીતારામન માટે સમય કાઢવાના મહત્વને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ બે મંત્રીઓમાં વિદેશ મંત્રી બોરિસ જોનસન સામેલ હતા. બ્રિટનના લોકો વિલિયમસનના નિર્ણયથી નારાજ - મીડિયામાં આવેલા સમાચાર પ્રમાણે, વિલિયમસને સીતારામ સાથે 20થી 22 જૂનની વચ્ચે સુરક્ષા સહયોગ અને રક્ષા ખરીદને લઇને દ્વિપક્ષીય વાતચીત માટે મળવાનો ઇન્કાર કરી દીધો. - આ બાબતે નવી દિલ્હીમાં સંરક્ષણ મંત્રાલય તરફથી કોઇ કોમેન્ટ કરવામાં આવી નથી. સમાચાર પત્રએ બ્રિટિશ સરકારના એક સૂત્રના હવાલાથી કહ્યું, 'લોકો આ વાતને લઇને બહુ નારાજ છે.'

- સૂત્રએ જણાવ્યું, "ભારતનું રક્ષાબજેટ વિશ્વના ઝડપથી વધી રહેલા રક્ષાબજેટોમાંનું એક છે, જેમાં વર્ષમાં 50 અબજ ડોલર આસપાસ ખર્ચ થાય છે. એવું લાગે છે કે આ વિલિયમસનનો એક વધુ સમજ્યા-વિચાર્યા વગર લેવાયેલો નિર્ણય છે."

- સમાચારમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વિલિયમસન પર આરોપ છે કે તેમણે ભારતના તેમના કાઉન્ટરપાર્ટ સીતારામનને નજરઅંદાજ કરીને વિશ્વના સૌથી ઝડપથી વિકસી રહેલા અર્થતંત્રવાળા દેશને નારાજ કરી દીધો છે.

- ઉલ્લેખનીય છે કે કાર્યક્રમમાં બે દિવસીય સંમેલન અને બ્રિટન-ભારત પુરસ્કાર પણ સામેલ હતો. તેમાં સીતારામન સામેલ થવાના હતા પરંતુ તેમનો પ્રવાસ ટાળી દેવામાં આવ્યો કારણકે વિલિયમસન સાથે મુલાકાત નક્કી ન થઇ શકી.

