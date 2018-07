ભાડે મકાન રાખવાના બહાને કરતાં રેકી, પછી કરી લેતાં ઘર સાફ- 3ની ધરપકડ

નેશનલ ડેસ્કઃ નોઈડા પોલીસે એક લૂંટારુ ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે જે એટલી ચાલાક હતી કે ઘરના માલિક તેમને જાતે જ પોતાના ઘરની અંદર બોલાવીને લઈ જતા. મૂળે, આ ગેંગના ટાર્ગેટ એવા ઘર હતા જેમની બહાર 'To Let'નું બોર્ડ લાગેલું હોય છે. આ લોકો પહેલા ભાડે આપવાના હોય તેવા ઘરોની શોધ કરતા. ત્યારબાદ ગેંગની મહિલા સભ્ય નિશની પોતાના એક સાથીની સાથે તે ઘરે જતી અને ભાડાનું મકાન જોવાના બહાને ઘરની રેકી કરી લેતી. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આટલું જ નહીં નિશી એટલી ચાલાક હતી કે તે વાત-વાતમાં એવું પણ જાણી લેતી કે ઘરમાં કયા સમયે ઓછામાં ઓછા લોકો હાજર હોય છે. તમામ જાણકારી લીધા બાદ તેઓ ચાલ્યા જતા અને બાદમાં પરત આવી સમગ્ર ઘરને જ લૂંટી લેતા હતા. પોલીસ ખબરીની સૂચનાના આધારે ગેંગની મહિલા સભ્ય નિશી અને તેના બે મિત્ર રોહિત અને સિદ્ધાર્થની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ લૂંટારું પોતાની પાસે અશોક ચિન્હવાળા નકલી વિજિટિંગ કાર્ડ રાખતા હતા. જેની પર ભારત સરકાર લખેલું રહેતું, જેનો આ લોકો દુરુપયોગ કરતા. સરળતાથી મકાન માલિકને ભાડું મકાન આપવા રાજી કરી લેતા હતા. પોલીસે તેમની પાસેથી લૂંટ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા બે તમંચા, બે જીવતા કારતૂસ, વીસ હજાર રૂપિયા અને સોના-ચાંદીના દાગીના જપ્ત કર્યા છે. પોલીસે બાઇક પણ જપ્ત કરી લીધી છે જે તેઓએ ચોરી કરી હતી. આ ગેંગ પર અનેક પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ ચાલી રહ્યા છે. બીજી તરફ, આ ગેંગનો હેડ હજુ પણ પોલીસની પકડથી ફરાર છે. જેની પોલીસ શોધખોળ કરી રહી છે. આ પણ વાંચો: માળા પર ભૂલથી પગ પડતાં તૂટી ગયું ટીટોડીનું ઈંડું, બાળકીને પંચાયતે આપી આકરી સજા

