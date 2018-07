દિલ્હી: મિત્રએ પાણી ન આપતાં કરી દીધી હત્યા- પત્ની બૂમો પાડતી રહી પણ કોઈએ ન કરી મદદ

નેશનલ ડેસ્કઃ રાજધાની દિલ્હીમાં સામાન્યગ વાત પર એક યુવકની હત્યા કરવાનો મામલો સામે આવ્યો છે, જ્યાં પાણી આપવાનો ઇન્કાર કરતા જાહેરમાં યુવાનની ચાકૂથી હત્યા કરી દેવામાં આવી. હત્યાની આ ઘટના દિલ્હીના વજીરપુર વિસ્તારની છે. જ્યાં જેજે કોલોનીમાં સાગર નામના એક યુવકે પોતાની પત્ની અને મિત્રની સાથે બુધવારની રાત્રે બે વાગ્યે ઘરથી બહાર આંટો મારી રહ્યો હતો. ત્યારે ત્યાં ગૌરવ નામનો એક યુવક પહોંચી ગયો. તે સમયે સાગરના હાથમાં પાણીની બોટલ હતી. ગૌરવે સાગર પાસે પાણીની બોટલ માંગી પરંતુ સાગરે ગૌરવને પાણી આપવાનો ઇન્કાર કર દીધો. આ નાની વાત ગૌરવને એટલી ખરાબ લાગી ગઈ કે તેણે પોતાના ખિસ્સામાંથી ચાકૂ બહાર કાઢ્યું અને સાગર પર ચાકૂથી અનેકવાર કર્યા. સાગરની પત્ની અને તેનો મિત્ર મદદ માટે બૂમો પાડતા રહ્યા પરંતુ કોઈએ પણ દરવાજો ન ખોલ્યો. આ હુમલામાં ગૌરવે સાગરને ગંભીર રીતે ઘાયલ કરી દીધો અને ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો. ત્યારબાદ સાગરની પત્ની અને તેનો મિત્ર સાગરને લઈને નજીકની હોસ્પિટલ પહોંચ્યા. જ્યાં ડોક્ટર્સે તેને મૃત જાહેર કરી દીધો. પોલીસ મુજબ, ગૌરવ અપરાધિક પ્રવૃત્તિનો વ્યક્તિ છે. તેની વિરુદ્ધ પહેલા પણ અનેક કેસ નોંધાયેલા છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, હાલમાં જ ગૌરવ જેલથી બેલ પર બહાર આવ્યો છે. પોલીસે આ મામલામાં ગૌરવની વિરુદ્ધ હત્યા અને આર્મ્સ એક્ટનો કેસ નોંધ્યો છે. આ હત્યા બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ડરનો માહોલ છે. સાગરની પત્નીનું કહેવું છે કે, જ્યારે સાગરને મારવામાં આવ્યો તે સમયે લોકો બારીમાંથી સમગ્ર ઘટના જોઈ રહ્યા હતા. પરંતુ કોઈ બહાર ન આવ્યું. તેનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ગૌરવનો ડર સમગ્ર વિસ્તારમાં ફેલાયેલો છે. આ પણ વાંચો: બુરાડી ડેથ મિસ્ટ્રી: હવે ખૂલ્યું '5 આત્માઓ'નું રહસ્ય, 'બીડી બાબા'નું કેરેક્ટર પણ આવ્યું સામે

There is a case of murder of a young man on minor issue in Delhi. Refused to give water, Friend Killed him in Delhi. Police filed FIR of murder and Arms Act against Gaurav in this case