પોલીસવાળાએ મેમો ફાડ્યો તો પીડિતે ટ્રાફિક કંટ્રોલ રૂમનું ગેરકાયદે લાઈટ કનેક્શન જ કાપી નાખ્યું

જીરકપુર: જીરકપુરના પટિયાલા ચોક પર મંગળવારે એક ટ્રાફિક પોલીસે વીજળી કંપની પાવરકોમના કર્મચારીનો મેમો ફાડ્યો. કારણકે તેણે હેલમેટ નહતું પહેર્યું. મેમો ફાડવાના કારણે ગુસ્સે થયેલા વીજળી કર્મચારીએ થોડા કલાક પછી ટ્રાફિક કંટ્રોલ રૂમનું વીજળીનું કનેક્શન કાપી દીધું છે. વીજળી કર્મચારીનું કહેવું છે કે, કંટ્રોલ રૂમમાં થાંભલા સાથે તાર જોડીને મંજૂરી વગર કનેક્શન લેવામાં આવ્યું હતું. પોલીસવાળાએ કહ્યું હતું- મને પાવર મળ્યો છે, હવે તારાથી જે થાય તે કરી લે

વીજળી કર્મચારી જિંતેન્દર સિંહની દલીલ હતી કે, મારે વીજળીની ફરિયાદ સોલ્વ કરવા ઘડી ઘડી બહાર જવું પડતું હતું. આવા સંજોગોમાં તે સતત હેલમેટ નથી પહેરી શકતો. જિંતેન્દર સિંહના જણાવ્યા પ્રમાણે હવલદાર સોહન લાલે તેની સાથે ખૂબ ખરાબ વર્તન કર્યું હતું અને કહ્યું હતું કે, મને મેમો ફાડવાનો પાવર મળ્યો છે. મે તે જ પાવરનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે તારાથી જે થાય તે કરી લે. વીજળી કંપની દંડ કરવાની તૈયારીમાં

જિતેન્દરે તેનો મેમો ફાડવામાં આવ્યો હોવાની વાત તેના સીનિયર ઓફિસરને કરી હતી. એવુ પણ જણાવ્યું હતું કે, સંબંધિત પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ અંદાજે એક વર્ષથી ગેરકાયદેસર વીજળીનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. ત્યારપછી વીજળી કંપનીના એસડીઓ રોહિત કુમાર તેમની ટીમ સાથે ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા અને તેમણે ટ્રાફિક કંટ્રોલ રૂમનું કનેક્શન કાપી દીધું હતું. હવે વીજ કંપની દંડ કરવાની તૈયારીમાં છે. જોકે હવે એસડીઓ રોહિત કુમારનું કહેવું છે કે, અમારા કર્મચારીનું ચલણ કપાયું હોવાનું મને ખબર નથી પરંતુ ટ્રાફિક પોલીસના કંટ્રોલ રૂમ માટે વીજળીનું કનેક્શન ચોરીથી જોડવામાં આવ્યું હતું. કેટલા સમયથી આ ગેરકાયદેસર કનેક્શન જોડવામાં આવ્યું છે તેની તપાસ કરવામાં આવશે અને ત્યારપછી તમને દંડ ફટકારવામાં આવશે. આ પણ વાંચો: વાયરલ થયો સીરિયસ વરરાજાનો વીડિયો, દુલ્હનના મોઢામાં ખોસી મીઠાઈ

