UP: ડ્યૂટી પર દારૂ પીને સૂઇ ગયો સ્ટેશન માસ્તર, જ્યાં-ત્યાં ઊભી રહી ગઇ 4 એક્સપ્રેસ ટ્રેન

બિજનૌર (યુપી): અહીંયા રેલવેના સ્ટેશન માસ્તર સૂઇ જવાને કારણે ટ્રેનોની અફડાતફડીનો મામલો સામે આવ્યો છે. જમ્મુતાવી-હાવડા મેઇન રેલવે લાઇનનો મુરશદપુર રેલવે સ્ટેશન માસ્તર ડ્યૂટી દરમિયાન દારૂ પીને સૂઇ ગયો. આ દરમિયાન રેલવે લાઇન ક્લિયર ન હોવાને કારણે ચાર મહત્વની એક્સપ્રેસ ટ્રેન અને બે માલગાડીઓ જ્યાં-ત્યાં ઊભી રહી ગઇ. મુરાદાબાદ કંટ્રોલ રૂમમાં મચ્યો હોબાળો - સ્ટેશન માસ્તરના સૂઇ જવાને કારણે મુરાદાબાદ કંટ્રોલ રૂમમાં હોબાળો મચી ગયો. પહેલા સ્ટેશન માસ્તરને કશું થઇ ગયું હોવાની આશંકા હતી. કંટ્રોલ રૂમના નિર્દેશ પર નજીબાબાદથી સ્ટેશન માસ્તરને મોકલીને ટ્રેનોનું સંચાલન ફરી શરૂ કરાવવામાં આવ્યું. જ્યારે સ્ટેશન માસ્તરની બેદરકારી વિશે જાણ થઇ તો તેને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યો. આ પણ વાંચો: રેલવે શરૂ કરશે દેશની પ્રથમ ડ્રાઇવરલેસ ટ્રેન, કરશે શતાબ્દીને રિપ્લેસ જાણો આખો મામલો - ઉત્તરપ્રદેશના બિજનૌરમાં આવેલા નજીબાબાદથી લગભગ 10 કિમી દૂર મુરશદપુર રેલવે સ્ટેશન પર શુક્રવારે રાતે સ્ટેશન માસ્તર દીપસિંહ ડ્યૂટી પર તહેનાત હતો. તે ચાલુ ડ્યૂટીએ દારૂ પીને સ્ટેશનની બેંચ પર સૂઈ ગયો. - દહેરાદૂનથી વારાણસી જઇ રહેલી જનતા એક્સપ્રેસ રાતે 10.42 વાગે નજીબાબાદ રેલવે સ્ટેશન પર પહોંચી. ટ્રેનને લાઇન ક્લિયર આપવા માટે રાતે 10.30 વાગ્યાથી નજીબાબાદના સ્ટેશન માસ્તર મુરશદપુરના સ્ટેશન માસ્તરનો સંપર્ક સાધી રહ્યા હતા, પરંતુ તેણે ફોન જ ન ઉઠાવ્યો.

- સંપર્ક ન થવા પર જનતા એક્સપ્રેસને નજીબાબાદમાં જ રોકી લેવામાં આવી અને તેની સૂચના મુરાદાબાદ કંટ્રોલને આપવામાં આવી.

- કંટ્રોલ રૂમના નિર્દેશ પર એક અન્ય સ્ટેશન માસ્તર વીપી શુક્લાને મુરશદપુર મોકલવામાં આવ્યા. વીપી શુક્લાએ પહોંચીને જોયું તો સ્ટેશન માસ્તર દીપસિંહ સૂતો જોવા મળ્યો.

- સ્ટેશન અધિક્ષક આર.કે. મીણાએ મામલાને ગંભીરતાથી લઇને રેલવે પોલીસને આની જાણ કરી. આરપીએફ એએસઆઇ મહાવીર સિંહ નેગી તેમજ જીઆરપી એએસઆઇ શિવસિંહ નાગર પોલીસદળની સાથે મુરશદપુર સ્ટેશન પહોંચ્યા. મુરાદાબાદના સિનિયર ડીઆરઓએમએ દીપસિંહને સસ્પેન્ડ કરી દીધા.

