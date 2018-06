બે કલાક સુધી દોરડાથી બાંધી 3 યુવકોને મારતા રહ્યા લોકો, પોલીસ પહોંચી તો તેમની પાછળ પણ દોડી ભીડ

ગાયઘાટ (બિહાર): બાઇક છીનવવા તેમજ બોમ્બ ફેંકવાનો અવાજ સાંભળીને શનિવારે ત્રણ યુવકોનો લોકોએ પકડી લીધા અને પછી બે કલાક સુધી ટ્રેક્ટરમાં બાંધીને મારતા રહ્યા. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, સૂચના આપવા છતાં બે કલાક સુધી પોલીસ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી નહીં. જ્યારે પહોંચી, તો લોકોની ભીડે તેમને પણ ખદેડી મૂક્યા. બચાવવા જતા પોલીસ અધિકારીને પણ પહોંચી ઇજા - પોલીસ સ્ટેશન અધિકારી શંભુ કુમારે સ્થળ પર પહોંચીને ત્રણેયની ભીડની ચુંગાલમાંથી છોડાવ્યા. ત્યારબાદ જેવા આગળ વધ્યા, તો તદ્દન બેખોફ ભીડ તેમને ફરી મારવા લાગી. લગભગ 15 મિનિટ સુધી ભીડ ત્રણેયને થપ્પડ મારતી રહી. - બચાવવા જતા પોલીસ અધિકારીને પણ થોડીક ઇજા થઇ. ત્રણેયનો પીએચસીમાં ઇલાજ કરાવ્યો. ત્રણેયે પોતાની ઓળખ બબ્બુ કુમાર, સંજીત કુમાર તેમજ ઉદય કુમાર તરીકે આપી છે. આ પણ વાંચો: નાના ભાઈએ માર્યા હતા 2 થપ્પડ, બદલાની ભાવનામાં મોટાને ખુલ્લેઆમ મારી ગોળી આ છે મામલો - યુવકોના જણાવ્યા પ્રમાણે, શનિવારની સાંજે ચાર વાગે ત્રણેય જણા બાઇક પર બહેનના ઘરે ચંદૌલી ગામ જઇ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન શિક્ષક સુરેન્દ્ર રાયે ત્રણેયને જોઇને તેમના પર બાઇક લૂંટારાઓ અને બોમ્બ ફેંકનારાઓનો આરોપ લગાવી દીધો અને બૂમાબૂમ કરવા લાગ્યા. ત્યારબાદ લોકોએ તેમને પકડી લીધા. - અધિકારી મુકેશ કુમારે જણાવ્યું કે મામલો યુવતીની છેડતી સાથે સંકળાયેલો છે. તેને લઇને પહેલા પણ બબાલ થઇ હતી.

- ગાયઘાટના પોલીસ સ્ટેશન અધિકારી શંભુ કુમારે જણાવ્યું કે ફરિયાદ મળતાં કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. બંને પક્ષો તરફથી એકબીજા વિરુદ્ધ આરોપો લગાવવામાં આવી રહ્યા છે.

