છત્તીસગઢ: સંપત્તિ વિવાદ મુદ્દે સડક પર ઉતર્યો બસ્તરનો રાજપરિવાર

રાયપુર: 'આઇ પ્રવીર ધ આદિવાસી ગૉડ' નામનું પુસ્તક લખનારા છત્તીસગઢમાં બસ્તરના ચર્ચિત મહારાજા પ્રવીરચંદ્ર ભંજદેવન વંશજો હવે સંપત્તિ વિવાદ મુદ્દે સડક પર ઉતરી આવ્યા છે. મામલો જગદલપુરમાં બનેલા વિજય ભવન સાથે સંકળાયેલો છે. બસ્તર રાજમહેલના વર્તમાન મુખિયા તેમજ રાજ્ય યુવા આયોગના અધ્યક્ષ કમલચંદ્ર ભંજદેવ પર તેમના કાકા અને કાકાના દીકરા ભાઈઓએ સંપત્તિ પચાવી પાડવા માટે હોદ્દાનો દુરુપયોગ કરવાનો અને તેમની હેરાનગતિ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. વિજય ભવનનો મામલો ચાળીસ વર્ષોથી કોર્ટમાં - આ બાબતે કમલચંદ્રનું કહેવું છે કે મેં કશું નથી કર્યું. વિજય ભવનનો મામલો ચાળીસ વર્ષોથી કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે. કોર્ટની પ્રક્રિયા હેઠળ જે થઇ રહ્યું છે તેમાં હું શું કરી શકું? - આ પ્રકરણમાં દિલીપચંદ્ર ભંજદેવ પણ હવે વિજય ભવન પર દાવેદારી કરી રહ્યા છે. કમલચંદ્ર એમ પણ કહી રહ્યા છે કે દિલીપ કોણ છે, તેમને હું ઓળખતો સુદ્ધાં નથી. જ્યારે દિલીપનું કહેવું છે કે તે રાજપરિવારનો સૌથી મોટો પુત્ર છે. એવું હોય તો ડીએનએ ટેસ્ટ કરાવી લો.

- પહેલેથી જ કમલનો તેના કાકા હરિહરચંદ્ર ભંજદેવ અને તેમના પુત્ર મોહિતચંદ્ર ભંજદેવ સાથે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. હવે આ લડાઈમાં હરિહરચંદ્ર સાથે દિલીપના જોડાવાથી મામલો વધુ રસપ્રદ બની ગયો છે.

- દિલીપનું કહેવું છે કે તે વિજય ભવનમાં જ ઉછરીને મોટો થયો છે. તેના સ્કૂલના દસ્તાવેજોમાં તેમના પિતાનું નામ ભરતચંદ્ર ભંજદેવ લખ્યું છે અને એડ્રેસ છે વિજય ભવન, જગદલપુર. આ છે વિવાદનું કારણ - આઝાદીના સમયે પ્રવીરચંદ્ર ભંજદેવ બસ્તરના મહારાજ હતા. 1948થી 1961 સુધી તેઓ બસ્તર રાજ્યના પ્રશાસક રહ્યા. 1961માં તેમણે ભારત સરકાર સામે બગાવત કરી દીધી. આ લડાઈમાં પ્રવીર માર્યા ગયા તો સરકારે તેમના ભાઈ વિજયચંદ્ર ભંજદેવને રાજા નિયુક્ત કરી દીધા. - 12 ફેબ્રુઆરી, 1961થી 11 જુલાઈ, 1970 સુધી વિજય બસ્તર રાજ્યના પ્રશાસક રહ્યા. તેમના મૃત્યુ પછી તેમના પુત્ર ભરતચંદ્ર ભંજદેવ 18 સપ્ટેમ્બર, 1996 સુધી પ્રશાસક રહ્યા. ભરતના પુત્ર કમલ પ્રવર્તમાન ઉત્તરાધિકારી છે.

- ભરતના બે ભાઈઓમાંથી એક દેવેશનું મૃત્યુ થઇ ચૂક્યું છે અને બીજા ભાઈ હરિહર અને તેમના પુત્ર મોહિત આરોપ લગાવી રહ્યા છે કે તેમને રાજપરિવારમાં હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા છે અને મહેલમાંથી બહાર કાઢી મૂકવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે. આ પણ વાંચો: 100 વર્ષ પછી આ રોયલ પરિવારમાં ગુંજી શરણાઈ, જાનથી લગ્નની વિધિના PHOTOS એડમિનિસ્ટ્રેશને પત્ની અને બાળકોને અંદર બંધ કરીને ઘર સીલ કરી દીધું - ગયા સોમવારે રેવેન્યુ કોર્ટે વિજય ભવનને સીલ કરીને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ રિસીવર નિયુક્ત કરવાનો આદેશ જાહેર કર્યો હતો. ઉતાવળમાં નાયબ તહેસીલદારે વિજય ભવન અને તેની અંદર બનેલા દિલીપચંદ્ર ભંજદેવના ઘરને સીલ કરી દીધું. - જ્યારે ઘર સીલ કરવામાં આવ્યું તો દિલીપની પત્ની અને બાળકો ઘરની અંદર હતા. મામલો ચગ્યો તો એડમિનિસ્ટ્રેશને સીલ ખોલી નાખ્યું. હવે વિજય ભવનમાં સીલ નથી લાગેલું અને દિલીપનો કબ્જો પણ યથાવત છે.

- ા પુત્ર મોહિત તે જ ભવનમાં પોતાની ઓફિસ ચલાવે છે. આ કાર્યવાહીના વિરોધમાં હરિહર અને મોહિત પણ સામે આવી ગયા. બંને દિલીપને રાજપરિવારનો જણાવી રહ્યા છે.

