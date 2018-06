પ્રેગ્નેન્ટ મહિલાનું શંકાસ્પદ મોત, દીકરીએ કહ્યું- આંખ ખૂલી ત્યારે મા ફાંસીના ફંદા પર લટકતી હતી

ગ્વાલિયર: ઝાંસી રોડના વિવેક વિહારમાં દીકરી સાથે ભાડે રહેતી પ્રેગ્નેન્ટ મહિલા સોનમનું શંકાસ્પદ રીતે મોત થઈ ગયું છે. સોનમનો પતિ યોગેન્દ્ર ચંદેલ ગુંડગાંવમાં નોકરી કરે છે. તેની લાશ રૂમમાં નીચે જમીન પર પડી હતી અને સાડીનો ફંદો તેના ગળામાં ભરાયેલો હતો. સાડીનો બાકીનો ભાગ રૂમમાં લગાયેલા પંખા સાથે લટકતો હતો અને બાજુમાં શાક સમારવાનું ચપ્પુ પણ પડ્યું હતું. પોલીસને મહિલાની દીકરીએ જણાવ્યું કે, મામા ઘરે આવ્યા હતા. ત્યારપછી મામાનો મમ્મી સાથે ઝઘડો થયો હતો અને તેમણે માના માથા ઉપર ડંડો માર્યો હતો. પોલીસને તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, મહિલાના ઘરે જે યુવક આવતો હતો તેને તે પોતાનો ભાઈ ગણાવતી હતી. નવાઈની વાત એ છે કે, બાળકી જેનો મામા તરીકે ઉલ્લેખ કરે છે તેને મહિલાના માતા-પિતા કે કોઈ સંબંધી પણ ઓળખતા નથી. તે યુવકનું ઓળખ પત્ર પોલીસને મળ્યું છે. તેમાં તેનું નામ વિકાસ સિંહ જાદૌન નામ લખ્યું છે. લગ્નને સાત વર્ષ થઈ ગયા હતા. બી.એડ કરવા ગ્વાલિયર રહેતી હતી યુવકી, આંતરે દિવસે યુવક ઘરે આવતો

- મહિલાનો પતિ યોગેન્દ્ર ગુંડગાવમાં એક કંસ્ટ્રક્શન કંપનીમાં કામ કરતો હતો. તેમના લગ્ન સાત વર્ષ પહેલાં થયા હતા. લગ્ન પછી સોનમે દીકરીને જન્મ આપ્યો હતો. તેમની દીકરી વિશુ 3 વર્ષની હતી. સોનમ ગ્વાલિયરથી બીએડ કરતી હતી અને સાથે નોકરી પણ કરતી હતી. મકાન માલિકે પોલીસને જણાવ્યું કે, એક યુવક ઘણી વખત સોનમને મળવા આવતો હતો. સોનમ તેને પોતાનો ભાઈ ગણાવતી હતી. પરંતુ ક્યારેય તેણે એનું નામ નથી કહ્યું. આ યુવક શનિવારે રાતે પણ આવ્યો હતો. મામાએ પહેલાં માને ગ્લાસ ફેંકીને માર્યો પછી ડંડો, હું સુઈ ગઈ, આંખ ખુલી તો મા ફાંસીના ફંદા પર લટકતી હતી

3 વર્ષની દીકરી વિશુએ પોલીસને જણાવ્યું કે, રાતે મામા ઘરે આવ્યા હતા. મમ્મી અને મામાનો ઝઘડો થયો હતો. મામાએ ગ્લાસ ફેંકીને માર્યો તો મમ્મીના માથામાં વાગ્યો. પછી મમ્મી રોવા લાગી તો મામાએ ડંડો માર્યો. હું ડરી ગઈ હતી. મમ્મીએ પણ છુટ્ટો ગ્લાસ ફેંક્યો તે મારા માથામાં વાગી ગયો હતો. પછી મમ્મી અને મામા સુઈ ગયા. હું પણ સુઈ ગઈ હતી. રાત્રે મમ્મીએ ફાંસી લગાવી લીધી. મામાએ ચપ્પાથી સાડી કાપી દીધી અને પછી તે જતા રહ્યા. મમ્મીને મામાએ મારી નાખી. મૃતકાના પિતા ઓમકાર સિંહે જણાવ્યું કે, મારા બંને દીકરા મારી સાથે જ રહે છે. તેઓ કદી ગ્વાલિયર આવ્યા જ નથી. અમને નથી ખબર કયો ભાઈ મારી દીકરીના ઘરે આવતો હતો. એક મહિના પહેલાં જ મારી દીકરી પિયરથી ગ્વાલિયર આવી હતી. થોડા દિવસ પહેલાં જ તેની સાથે ફોન ઉપર પણ વાત થઈ હતી. આત્મહત્યાની આશંકા

જે રીતે બાળકીએ પોલીસને ઘટના જણાવી તેના આધારે પોલીસને શંકા છે કે, જે માણસ ઘરે આવ્યો તેની સાથે મહિલાને ઝઘડો થયો હશે. તેની સાથે મારપીટ પછી મહિલાએ ફાંસી લગાવી લીધી હશે. યુવકે જ્યારે મહિલાને ફાંસીના ફંદા સાથે લટકતી જોઈ ત્યારે તેણે સાડીને ચપ્પાથી કાપી દીધી. તેણે જોયું હશે કે મહિલાનું મોત થઈ ગયું છે તેથી તે ભાગી ગયો હશે. દીકરીનો રડવાનો અવાજ સાંભળીને મકાન માલિક આવી

- મકાન માલિકે જણાવ્યું કે, રાતના સોનમના રૂમમાંથી ઝઘડાનો અવાજ આવતો હતો. સવારે પાંચ વાગે વિશુનો રડવાનો અવાજ આવવા લાગ્યો. તેથી મે તેમના રૂમમાં જઈને જોયું તો સોનમની લાશ પડી હતી. લાશ જોઈને મારા મોઢામાંથી ચીસ નીકળી ગઈ. આજુ બાજુના લોકોને ભેગા કર્યા અને પછી પોલીસને જાણ કરી. આ પણ વાંચો: હોમગાર્ડે પોતાને ગોળી મારીને કરી આત્મહત્યા, કહ્યું- પારિવારિક ટેન્શનમાં મરી રહ્યો છું

