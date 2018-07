3 જાંબાઝ સૈનિકોની કહાણી: કોઇને છાતીમાં વાગી ગોળી, કોઇએ ગુમાવ્યો પગ, પણ ન હાર્યા હિંમત

જોધપુર: સેનાના ઘણા જવાન યુદ્ધમાં કોઇ ઓપરેશનમાં ખરાબ રીતે ઘાયલ થઇ જાય છે. ઘણીવાર તો શરીરનું કોઇ અંગ જ ગુમાવી દેવું પડે છે. પરંતુ, ઉત્સાહ તો તેમનો સેનાના જવાન જેવો જ હોય છે, તો તેમની આ ખોડ પણ તેમની નબળાઇ કેવી રીતે બની શકે! ઘણા જવાનોએ આ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવીને જીંદગીને વધુ મજબૂતી સાથે શરૂ કરી. આવી જ છે આ આર્મી ઓફિસરની 3 કહાનીઓ. કર્નલ પિલ્લાઈ: કરોડરજ્જુમાં થઈ ઈજા, પરંતુ 200 યુવાનોને જોઇન કરાવી આર્મી - કર્નલ દિવાકર પદમ કુમાર પિલ્લાઈને 1988માં થલસેનાની 8 ગાર્ડ્સની યુનિટમાં સેકન્ડ લેફ્ટનન્ટ તરીકે કમિશન મળ્યું હતું. 1994માં તેઓ મણિપુરના ઉગ્રવાદી વિસ્તારમાં કેપ્ટન હતા. 25 જાન્યુઆરીના રોજ લોંગડી પબરમ ગામમાં ઉગ્રવાદીઓએ એક ઘર પર હુમલો કર્યો. - અથડામણમાં કર્નલના જમણા પગનો પંજો ખરાબ થઇ ગયો. જમણા હાથ અને છાતીમાં 4 ગોળીઓ વાગી. કરોડરજ્જુનું હાડકું પણ તૂટી ગયું. ઈલાજ પછી કર્નલ 1996થી 2000 સુધી બેંગલુરૂની મિલિટ્રી સ્કૂલમાં રહ્યા અને બાળકોને એનડીએ જોઇન કરવા માટે પ્રેરિત કરતા રહ્યા. તેમનાથી પ્રભાવિત થઇને 200થી વધુ યુવાનો સેનામાં ગયા.

- લોંગડી પબરમ ગામમાં તેમણે 50થી વધુ યુવતીઓને નર્સની ટ્રેનિંગ અને રોજગાર અપાવ્યો. બેંગલુરૂની ખાનગી હોસ્પિટલમાંથી એગ્રીમેન્ટ કરાવ્યું. તેઓ મે 2017માં સેનામાંથી રિટાયર થયા. આ પણ વાંચો: સૈનિક પતિને પોતાને હાથે જમાડીને ઘરે પહોંચી પત્ની, 2 કલાકમાં આવ્યા મોતના સમાચાર કર્નલ મલિક: કારગિલમાં પગ ગુમાવ્યો, પછી 22 હજાર કિમીની સફર શરૂ - કર્નલ સતીશ મલિક 1999માં માં પૂંછ સેક્ટરમાં એલ પર તહેનાત હતા. મેજર તરીકે કંપનીના કમાન્ડર હતા. યુદ્ધમાં બારૂદી સુરંગ ફાટવાથી તેમણે ડાબો પગ ગુમાવી દીધો. - ઘૂંટણની નીચેનો પગ કાપીને કૃત્રિમ પગ લગાવવામાં આવ્યો. પછી કર્નલે અકસ્માતમાં અંગ ગુમાવનારા લોકોને પ્રેરિત કરવા માટે અભિયાન શરૂ કર્યું.

- 2008માં રિટાયર થયા પછી તેમણે પગ ગુમાવી ચૂકેલા 4 લોકોની સાથે મળીને બાઇકર્સ ગ્રુપ શરૂ કર્યું. ગ્રુપનું નામ રાખ્યું 'ફિનિક્સ' અને 2015થી બાઇક પર દેશમાં સફર ખેડવી શરૂ કરી.

- ગ્રુપનો ઉદ્દેશ છે- યુવાનોમાં ફિનિક્સ પક્ષીની જેમ રાખમાંથી ફરીથી જીવન જીવવાનો ઉત્સાહ પેદા કરવો. આ ગ્રુપ જિંદાદિલીનો સંદેશ આપવા માટે 3 વર્ષમાં બાઇક પર 22 હજાર કિમીની સફર કરી ચૂક્યું છે. હવાલદાર રાવ: બ્લેડ રનર બન નેશનલ ગેમ્સમાં જીતી લાવ્યા ગોલ્ડ અને સિલ્વર - હવાલદાર આર સોમેશ્વર રાવ 2014માં ઉરી સેક્ટરમાં એલઓસી પેટ્રોલિંગ દરમિયાન બારૂદી સુરંગ ફાટવાથી ઘાયલ થઇ ગયા હતા. ડાબા પગની જગ્યાએ કૃત્રિમ પગ લગાવવામાં આવ્યો તો તેના સહારે દોડવાનું શરૂ કરી દીધું. - સારું પ્રદર્શન જોઇને અભ્યાસ માટે પુણે તહેનાત કરી દેવામાં આવ્યા. 2015માં બ્લેડ લગાવીને દોડવાનું શરૂ કર્યું. એક વર્ષ પછી જ નેશનલ ગેમ્સમાં 100 મીટર ગોલ્ડ અને 200 મીટર સિલ્વર જીત્યો. મે-2017માં બેઇજિંગ વર્લ્ડ પેરા એથલેટિક્સમાં 200 મીટર દોડમાં ગોલ્ડ જીત્યો. અત્યાર સુધી છથી વધુ નેશનલ ગોલ્ડ જીતી ચૂક્યા છે. હવે રાવ પેરાલિમ્પિક્સની તૈયારીમાં છે.

