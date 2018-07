J&K: શોપિયામાં આતંકિઓએ પોલીસ જવાનનું અપહરણ કરીને કરી હત્યા

શ્રીનગર: કાશ્મીરના શોપિયાં જિલ્લામાં આતંકીઓએ જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસના એક કોન્સ્ટેબલ જાવેદ અહમદ ડારની હત્યા કરી દીધી છે. તેમનો મૃતદેહ શુક્રવારે વહેલી સવારે ગુલગામના પરિવાનમાંથી મળ્યો છે. જાવેદનું ગુરુવારે સાંજે અંદાજે 5 વાગે અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. એક મહિનામાં પોલીસ અધિકારીનું અહરણ કરીને હત્યાની આ બીજી ઘટના છે. આ પહેલાં 14 જૂને આતંકીઓએ ભારતીય સેનાના જવાન ઔરંગઝેબનું કલમપોરાથી અપહરણ કરીને હત્યા કરી દીધી હતી. ન્યૂઝ એજન્સી એએનઆઈના જણાવ્યા પ્રમાણે, જાવેદ અહમદનું શોપિયાના કચદૂરા ગામના એક મેડિકલ સ્ટોરથી અપહરણ કરી લેવામાં આવ્યું હતું. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે આરોપીઓ એક કારમાં આવ્યા હતા અને જબરજસ્તી જાવેદને બેસાડીને લઈ ગયા હતા. નોંધનીય છેકે, આ વર્ષે કચદૂરામાં કરવામાં આવેલા એક એન્કાઉન્ટમાં પાંચ આતંકીઓને ઠાર કરવામાં આવ્યા હતા.

The terrorists abducted a constable Javed Ahmed Dar from Jammu and Kashmir Police and killed him in Jammu and Kashmir. Body of Policeman Javid Ahmad Dar has been found by locals at Kulgam s Pariwan. He was abducted by terrorists from a local medical shop in Shopian on July 5