બુરાડી કેસ: રજિસ્ટરમાં લખ્યું હતું- પિતા સાથે અન્ય 7 આત્માઓ ભટકે છે

નવી દિલ્હી: બુરાડીના સંતનગરમાં એક સાથે 11 લોકોએ કરેલી આત્મહત્યા મામલે રોજ નવા ખુલાસા સામે આવી રહ્યા છે. રજિસ્ટરમાં લખેલી વાતોથી જાણવા મળ્યું છે કે, લલિત પિતા સિવાય ઘરના અન્ય સાત સ્વર્ગસ્થ લોકોની આત્માને પણ મોક્ષ અપાવવા માગતો હતો. રજિસ્ટરમાં 9 જુલાઈ 2015ના રોજ લખવામાં આવ્યું હતું કે, તમે ક્રિયાની ગતિમાં સુધારો કરો, તમે ભટકી રહ્યા છો. દરેક લોકો એક છત નીચે ભેગા થઈને મેળ-મિલાપ કરીને તેમાં સુધારો કરો. અત્યારે સાત આત્માઓ મારી સાથે ભટકી રહી છે. જ્યારે અમારા કામ પૂરા થઈ જશે તો અમે પરત આવી જઈશું- ક્રિયામાં સુધાર કરશો તો ગતિ વધશે. હું આ વસ્તુ માટે ભટકી રહ્યો છું. આ જ રીતે સજ્જન સિંહ, હીરા, દયાનંદ, કર્મચંદ, રાહુલ, ગંગા અને જમુના દેવી મારા સહયોગી બન્યા છે. આ લોકો પણ ઈચ્છે છે કે તમે સાચું કર્મ કરીને જીવનને સફળ બનાવો. જ્યારે અમારા કામ પતી જશે ત્યારે અમે પરત આવી જઈશું. નોંધનીય છે કે, લલિતના પિતા સપનામાં આવીને આદેશ આપતા હતા અને લલિત તેને રજિસ્ટરમાં લખીને તેનું પાલન કરતો હતો. ધ્રુવ અને શિવમના હાથ જબરજસ્તી બાંધવામાં આવ્યા હતા, કેમકે હાથમાં હતા નિ

પોલીસનું પુરાવાના આધારે માનવું છે કે, શિવમ અને ધ્રુવ આ ક્રિયામાં સામેલ થવા નહતા માગતા. શક્ય છે કે, તે લોકો ઘણાં ડરી ગયા હોય. આ જ કારણ છે કે, તેમના હાથ જબરજસ્તી બાંધવામાં આવ્યા હતા. પોલીસને બંને બાળકોના હાથ પર લાલ નિશાન મળ્યા છે. આ આધાર પર પોલીસનું કહેવું છે કે, શક્ય છે કે બંનેએ આ વિધિનો વિરોધ કર્યો હશે. હવે મનોચિકિત્સકની પણ સલાહ લેશે પોલીસ

ક્રાઈમ બ્રાન્ચના અગ્રણી અધિકારી આલોક કુમારે જણાવ્યું છે કે, પોલીસ અત્યારે પણ સમગ્ર કેસની તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ મનોચિકિસત્સક પાસેથી રજિસ્ટરમાં લખેલી આધ્યાત્મિક વાતો વિશે સંબંધિત માહિતી લઈ રહી છે કે, પરિવારની મનોસ્થિતિ કયા લેવલ પર પહોંચી ગઈ હતી? તેઓ શું અંધશ્રદ્ધામાં કોઈ પણ હદ સુધી જઈ શકે તેમ હતા? રજિસ્ટરમાં ઘણું બધુ લખાણ લલિતનું નહીં, પ્રિયંકાનું હતું

રજિસ્ટરમાં જણાવ્યા પ્રમાણએ લલિતે શનિવારની રાતે એક કપમાં પાણી ભરીને રાખ્યું હતું. રજિસ્ટરમાં લખવામાં આવ્યું હતું કે, રંગ જેમ જેમ બદલાશે તેમ તેમ ઘરના સભ્યોને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચને 5 જૂન 2013થી લઈને 30 જૂન 2018 સુધીમાં લખવામાં આવેલા 11 રજિસ્ટર મળ્યા છે. આ રજિસ્ટરમાં ચાર અલગ અલગ પ્રકારનું લખાણ મળ્યું છે. તેમાં મોટા ભાગનું લખાણ પ્રિયંકાના હાથે લખવામાં આવ્યું છે. પોલીસ અન્ય લખાણ કોના દ્વારા લખવામાં આવ્યું છે તે માટે નિષ્ણાતોની મદદ લઈ રહી છે. આ લખાણથી પોલીસ સ્પષ્ટ નિર્ણયપર પહોંચી છે કે, આ માત્ર અંધશ્રદ્ધમાં કરવામાં આવેલી સામૂહિક આત્મહત્યા છે, હત્યા નહીં. આ પણ વાંચો: બુરાડી કાંડ: હવન પછી રોજ ફાંસીના ફંદે લટકી જતો હતો પરિવાર, 6 દિવસથી કરતા હતા પ્રેક્ટિસ

