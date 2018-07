બુરાડી કાંડ: CCTVમાં સામે આવી એ દુકાન જ્યાંથી પરિવારે ખરીદ્યો'તો મોતનો સામાન

નવી દિલ્હી: બુરાડીમાં એક જ પરિવારના 11 લોકોની મોતનો મામલો સતત ગૂંચવાઈ રહ્યો છે, જેમાં દરરોજ એક નવો ખુલાસો થતો રહે છે. ફરી એકવાર આ કેસમાં એક મહત્વનો ખુલાસો થયો છે. હવે એ દુકાન સામે આવી છે જ્યાંથી પરિવારે પોતાના માટે મોતનો સામાન ખરીદ્યો હતો, એટલે કે ફાંસી લગાવવા માટે દુપટ્ટા અને ચૂંદડીઓ ખરીદી હતી. દુકાનવાળી મહિલા ઓળખી ગઇ લાશના ગળાનો દુપટ્ટો - આ દુપટ્ટાઓમાંથી જ એક દુપટ્ટો જે ભુવનેશના ગળામાં હતો, તે બુરાડી વિસ્તારની જ એક દુકાનમાંથી ખરીદવામાં આવ્યો હતો. ભુવનેશના ગળામાં પડેલા મરૂન રંગના દુપટ્ટાની ઓળખી જનારી એક મહિલાએ જણાવ્યું કે ઘટનાના લગભગ 10 દિવસ પહેલા ભાટિયા પરિવારની ચશ્માવાળી છોકરી (નીતુ) તેમની દુકાન પર આવી હતી અને 1-2 દુપટ્ટા ખરીદીને ગઇ હતી. - ક્રાઇમ બ્રાંચની ટીમે જ્યારે તે મહિલાને લાશોના ગળામાં પડેલા દુપટ્ટાઓની ઓળખ કરાવી તો તેણે ભુવનેશની લાશના ગળામાં પડેલો મરૂન રંગનો દુપટ્ટો ઓળખી લીધો. આ પણ વાંચો: બુરાડી કેસમાં નવો દાવો: ઘરમાં હતા 12 લોકો, 11એ કરી આત્મહત્યા, પોલીસને યુવતીની શોધ બુરાડીમાં જ છે શૂઝ નામની જૂતાની દુકાન જ્યાંથી આગલા દિવસે ખરીદ્યાં હતાં સ્કૂલ શૂઝ - બુરાડીમાં જ શૂઝ નામની જૂતાની દુકાન ચલાવતા મહેન્દ્ર પાલની દુકાન પર ક્રાઇમ બ્રાંચની ટીમ પહોંચી હતી. મહેન્દ્ર પાલનું કહેવું છે કે 30 જૂનના રોજ શનિવારે ઘરની દીકરી જે ચશ્મા પહેરતી હતી (નીતુ) અને બંને બાળકો (શિવમ અને ધ્રુવ) સાંજે સાડા સાત કે આઠ વાગ્યાની વચ્ચે દુકાન પર આવ્યા હતા. - તેમણે 2 જોડી સ્કૂલ શૂઝ ખરીદ્યા. 800 રૂપિયાનું બિલ હતું, છોકરીએ 500 રૂપિયા આપ્યા અને કહ્યું કે બાકીના 300 રૂપિયા તે કાલે આપી જશે. પરંતુ, તે જ રાતે આખા પરિવારનું મોત થઇ ગયું.

- CCTVમાં પણ ઘરના ત્રણ લોકો સ્પષ્ટ રીતે જોઇ શકાય છે. પોલીસ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. CCTV ફૂટેજ પોલીસ માટે ઘણો મહત્વનો પુરાવો છે.

Click here to read that Police reached to the shop from where family bought death things in Buradi case.