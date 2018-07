કૃષિ-ડેરી સેક્ટર મહિલા વગર અધૂરાં- PMએ સ્વસહાય જૂથો સાથે કરી વાત

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન છેલ્લા કેટલાક દિવસથી નરેન્દ્ર મોદી એપ દ્વારા વિવિધ ક્ષેત્રે સફળ લોકો સાથે વાત કરી રહ્યા છે. લોકો પણ મોદી સાથે તેમનો અનુભવ શેર કરી રહ્યા છે. આ જ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આજે વડાપ્રધાન મોદીએ મહિલા સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રૂપ સાથે વાત કરી છે. આ કાર્યક્રમમાં દેશની સાઈબર સિટીની 60થી વધારે મહિલાઓએ ભાગ લીધો છે. કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં જ મહિલા સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રૂપ વિશે વાત કરતાં વડાપ્રધાને કહ્યું છે કે, આપણાં દેશમાં કૃષિ અને ડેરી ઉદ્યોગ મહિલાઓ વગર અધૂરો છે. આ બંને ઉદ્યોગોમાં મહિલાઓનું મહત્તમ યોગદાન રહેલું છે. નોંધનીય છે કે, આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર મહિલાઓ પીએમ મોદીને સવાલ પૂછશે અને મોદી તેમના જવાબ પણ આપશે. વડાપ્રધાન આ પહેલાં મોદી એપથી ખેડૂતો, ડિજીટલ ઈન્ડિયા સહિત અન્ય ઘણાં ક્ષેત્રો સાથે વાતચીત કરી ચૂક્યા છે. મહિલાએ તેમની કલાની ઓળખ કરવાની જરૂર વડાપ્રધાને કહ્યું કે, મારું સૌભાગ્ય છે કે આજે મને દેશની 1 કરોડ મહિલાઓ સાથે વાત કરવાનો મોકો મળ્યો છે. તમે બધા તમારી જાતમાં સંકલ્પ, ઉદ્મશીલતા અને સામૂહિક પ્રયત્નોમાં એક પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ છે. જ્યારે આપણે મહિલા સશક્તિકરણની વાત કરીએ છીએ ત્યારે સૌથી મહત્વની જરૂર છે મહિલાઓને તેમની સ્વયં શક્તિ, તેમની યોગ્યતા અને તેમની કલાની ઓળખ કરવાનો મોકો આપવો. આજે તમે કોઈ પણ સેક્ટરને જુઓ, તો ત્યાં તમને મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ કામ કરતી જોવા મળશે. આપણાં દેશના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં, નાના લઘુ ઉદ્યોગોમાં, શ્રમીકો માટે સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રૂપ ખૂબ મહત્વનું છે. સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રૂપ એક રીતે ગરીબો અને ખાસ કરીને મહિલાઓના આર્થિક વિકાસનો આધાર બન્યો છે. કરી દિનદયાલ અંત્યોદય યોજનાની વાત તેમણે કહ્યું કે, દિનદયાલ અંત્યોદય યોજના- રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આજીવિકા મિશન અંતર્ગત દેશના 2.5 લાખ ગ્રામ પંચાયતોમાં કરોડો ગ્રામણી ગરીબ પરિવારો સુધી પહોંચાડવાની, તેમને સ્થાયી આજીવિકા આપવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે. આ યોજનાને દરેક રાજ્યોમાં શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. હું તે લોકોનો પણ આભાર માનીશ જેમણે આ યોજનાને લાખો-કરોડો મહિલાઓ સુધી પહોંચાડીને તેમનું જીવન સુધારવાનું કામ કર્યું છે. અમારી સરકારમાં પહેલાંની સરખામણીએ ચાર ગણા વધુ સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રૂપ બન્યા છે અને તેની સાથે ચાર ગણી મહિલાઓને આ ગ્રૂપ સાથે જોડવામાં આવી છે. જે મહિલાઓના સશક્તિકરણ પ્રતિ અમારી સરકારની પ્રતિબદ્ધતાઓને દર્શાવે છે. છત્તીસગઢમાં મહિલાઓ ચલાવે છે ઈ-રિક્શા

વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, છત્તીસગઢમાં મને એક વખત ઈ-રિક્શામાં બેસવાનો મોકો મળ્યો હતો અને આજે તે ઈ-રિક્શા મહિલાઓ ચલાવી રહી છે. ઈ-રિક્ ા કારણે અંતરિયાળ વિસ્તારમાં જવું આવવું સરળ બન્યું છે. છત્તીસગઢના 22 જિલ્લાઓમાં 122 'બિહાન બજાર'ના આઉટલેટ બનાવવામાં આવ્યા છે. આ બજારમાં SHG દ્વારા બનાવવામાં આવેલી 200 વધારે પ્રોડક્ટ વેચવામાં આવે છે. સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રૂપની આવકથી તે પોતાના બાળકોને સારું એજ્યુકેશન આપી શકે છે.

