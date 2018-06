વાજપેયીની ખબર કાઢવા ચૂપચાપ પહોંચ્યા મોદી, AIIMSમાં PMને જોઈ લોકો ચોંક્યા



નવી દિલ્હી: પૂર્વ વડાપ્રધાન 11 જૂનથી AIIMSમાં દાખલ થયા છે. વડાપ્રધાન રવિવારે વાજપેયીજીના હાલચાલ જાણવા માટે ચૂપચાપ એઇમ્સ પહોંચ્યા હતા. હોસ્પિટલના લોકોને તેમના આવવા અંગે માહિતી ન હતી, પરિણામે પીએમનો જોઇને તેઓ ચોંકી ગયા હતા. મળતી માહિતી પ્રમાણે, પીએમ મોદી કોઇપણ જાતની સિક્યોરિટી વગર પોતાના ઘર સાત લોક-કલ્યાણ માર્ગથી એઇમ્સ સુધી તમામ ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરીને પહોંચ્યા હતા. મોદીએ ડોક્ટરો સાથે કરી વાતચીત - પીએમ મોદી કોઇપણ જાતની સુરક્ષા અને પ્રોટોકોલ વગર જ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા, એટલે એઇમ્સના એડમિનિસ્ટ્રેશનને પણ તેમના આવવા અંગે કોઇ જાણકારી ન હતી. - એઇમ્સના એક સૂત્રના જણાવ્યા પ્રમાણે, પીએમ મોદી રાતે લગભગ નવ વાગે હોસ્પિટલ આવ્યા અને ઘણીવાર સુધી રોકાયા હતા. તેમણે ડોક્ટરો સાથે પણ વાતચીત કરી હતી. વાજપેયીજીના સ્વાસ્થ્ય વિશે તેમણે સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવી.

- જોકે, વાજપેયીના સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ વિશે હોસ્પિટલ તરફથી કોઇ નવું નિવેદન જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ, ગયા અઠવાડિયે સૂત્રોએ કહ્યું હતું કે તેમની હાલતમાં થોડો સુધાર થઇ રહ્યો છે. 2009થી વ્હીલચેર પર છે વાજપેયીજી - જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે વાજપેયી હજુપણ કાર્ડિયો થોરેસિક સેન્ટરના ICUમાં છે. કિડનીમાં ઇન્ફેક્શન, છાતીમાં તકલીફ અને યુરિનની તકલીફ સામે લડી રહ્યા છે. - ડાયાબિટીસના લીધે વાજપેયીજીની એક જ કિડની કામ કરી રહી છે. વાજપેયી ડિમેન્શિયા (ભૂલવાની બીમારી) સામે ઝઝૂમી કહ્યા છે. તેઓ 2009થી જ વ્હીલચેર પર છે.

- એઇમ્સે જ્યારે ગત દિવસોમાં વાજપેયીજીનું મેડિકલ બુલેટિન જાહેર કર્યું હતું, ત્યારે એઇમ્સના ડાયરેક્ટર રણદીપ ગુલેરિયાએ જણાવ્યું હતું કે અટલ બિહારી વાજપેયીની તબિયતમાં સુધાર થઇ રહ્યો છે.

- તેમની કિડની હવે સામાન્ય રીતે કામ કરી રહી છે. જ્યારે હાર્ટબીટ્સ અને બીપી પણ સામાન્ય છે. આશા છે કે આગામી કેટલાક દિવસોમાં તેઓ સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઇ જશે. એકંદરે હવે તેમનું સ્વાસ્થ્ય સારું છે, પરંતુ ત્યારબાદ તેમનું કોઇ મેડિકલ બુલેટિન જાહેર થયું નથી.

