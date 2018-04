લોલીપોપ આપીને કેટલાંક પક્ષો કર્ણાટક ચૂંટણી જીતવાનો પ્રયાસ કરે છે- PM

»

નમો એપની મદદથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરૂવારે કર્ણાટકના કાર્યકર્તાઓને સંબોધિત કરતાં કોંગ્રેસ પર જોરદાર હુમલો કર્યો | Modi to interact with Karnataka Candidates with NaMo APP