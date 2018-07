મોદી આજે જશે રાજસ્થાન, કલ્યાણકારી યોજનાઓના લાભાર્થીઓને મળશે

જયપુર: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે શનિવારના રોજ જયપુરમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓનો લાભ મેળવનારા લોકોને મળશે. પીએમ અત્યાર સુધી સોશિયલ મીડિયા અને રેડિયો દ્વારા લાભાર્થીઓ સાથે સંવાદ કરી રહ્યા હતા. આ પહેલીવાર છે જ્યારે પીએમ લાભાર્થીઓ સાથે સીધી મુલાકાત કરશે. વડાપ્રધાન 2 કલાક 15 મિનિટ સુધી જયપુરમાં રહેશે. તેઓ જામફળના બગીચામાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની વિવિધ 12 કલ્યાણકારી યોજનાઓના લગભગ 2.50 લાખ લાભાર્થીઓ સાથે સંવાદ કરશે. પીએમની જયપુર મુલાકાતનો મિનિટ ટુ મિનિટ કાર્યક્રમ - બપોરે 12 વાગે દિલ્હીથી રવાના થઇને 12.40 વાગે જયપુર એરપોર્ટ પહોંચશે. - બપોરે 12.45 વાગે જયપુર એરપોર્ટથી રવાના થઇને 1.05 વાગે SMS સ્ટેડિયમ હેલીપેડ ઉતરશે.

- બપોરે 1.10 વાગે રોડમાર્ગે જામફળના બગીચે પહોંચશે.

- બપોરે 1.15થી 2.15 વાગ્યા સુધી લાભાર્થીઓ સાથે સંવાદ કરશે.

- બપોરે 2.20 વાગે સભાસ્થળથી SMS સ્ટેડિયમ રવાના થશે.

- બપોરે 2.30 વાગે સ્ટેડિયમથી જયપુર એરપોર્ટ રવાના થશે.

- બપોરે 2.55 વાગે જયપુર એરપોર્ટથી દિલ્હી રવાના થશે.

- બપોરે 3.45 વાગે દિલ્હી એરપોર્ટ પહોંચશે.

લાભાર્થીઓને સભા સ્થળ સુધી લાવવા માટે 5579 બસની વ્યવસ્થા - રાજસ્થાનની વસુંધરા રાજે સરકારે 33 જિલ્લાઓના લાભાર્થીઓને જયપુરમાં વડાપ્રધાન સાથે સંવાદ કરવાના સ્થળ સુધી લાવવા માટે 5579 બસો મૂકાવી છે. - જયપુરમાં વાહનો માટે 33 જગ્યાએ પાર્કિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પીએમ મોદીના કાર્યક્રમમાં આશરે 2.5 લાખ લાભાર્થીઓના જોડાવાનો અંદાજ છે.

- કાર્યક્રમમાં સામેલ લોકોને હોટલો અને ધર્મશાળાઓમાં સરકારી ખર્ચે ઉતારો આપવામાં આવ્યો છે. તેમની મહેમાનગતિ માટે સરકારી અધિકારીઓ તહેનાત કરવામાં આવ્યા છે.

- મોદીની આ સભાને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યમાં થનારી ન્યાયિક પરીક્ષાને ટાળી દેવામાં આવી છે. સાથે જ શિક્ષકોનું કાઉન્સેલિંગ પણ આગળ વધારવામાં આવ્યું છે. જ્યારે જયપુરની સ્કૂલોમાં પણ રજા આપવામાં આવી છે.

