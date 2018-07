દિલ્હી: મોદી અને મૂન કરશે નોઈડામાં સૌથી મોટી મોબાઈલ ફેક્ટરીનું ઉદ્ઘાટન

નવી દિલ્હીઃ વડાપ્રધાન મોદી આજે દુનિયાની સૌથી મોટી મોબાઇલ ફેક્ટરીનું ઉદ્ઘાટન કરેશ. આ ફેક્ટરી કંપનીની છે જે ઉત્તર પ્રદેશમાં નોઈડાના સેક્ટર-81માં આવેલી છે. સેમસંગ કંપનીના નવા યુનિટના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં મુખ્યમંત્રી અને દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિ મૂન જે ઉપરાંત મોટી સંખ્યામાં રાજનેતા અને વિદેશી મહેમાનો પણ કાર્યક્રમમાં સામેલ થશે. આ ફેક્ટરીમાં દર વર્ષે બનશે 12 કરોડ મોબાઇલ ફોન મોદી સાંજે પાંચ વાગ્યાથી લઈને 5.30 વાગ્યા સુધી નોઈડામાં રહેશે. કોરિયન કંપનીનું ભારતમાં અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું રોકાણ છે. મળતી માહિતી મુજબ આ રોકાણ પાંચ હજાર કરોડ રૂપિયાનું છે. સમેસંગની નવી ફેક્ટરીમાં દર વર્ષે 12 કરોડ મોબાઇલ ફોન બનાવવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે સેમસંગ કંપનીને માં છૂટ આપવાનો પણ વાયદો કર્યો છે. નોઈડાના નામે લાગશે સૌથી મોટી મોબાઇલ ફેક્ટરી હોવાનો ટેગ કન્ઝયૂમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સના મામલે દુનિયાના નક્શામાં સૌથી મોટી મોબાઇલ ફેક્ટરી હોવાનો ટે ચીન, દક્ષિણ કોરિયા અને અમેરિકાની પાસે નહીં પરંતુ ઉત્તર પ્રદેશના શહેર નોઈડાના નામે લાગશે. દેશમાં 1990ના દાયકાની શરૂઆતમાં પહેલું ઇલેક્ટ્રોનિક વિનિર્માણ કેન્દ્ર સ્થાપિત થયું, જેમાં 1997માં ટીવીનું નિર્માણ શરૂ થયું. હાલનું મોબાઇલ વિનિમાર્ણ યુનિટ 2005માં શરૂ કરવામાં આવ્યું.

