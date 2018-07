મિથુનના પુત્ર સામે એક્ટ્રેસ સાથે દુષ્કર્મ અને સંમતિ વિના ગર્ભપાત કરાવવાનો આરોપ

નવી દિલ્હીઃ મિથુન ચક્રવર્તીના પુત્ર મહાઅક્ષય પર એક એક્ટ્રેસે લગ્નનો વાયદો આપીને દુષ્કર્મ કર્યાની અને સંમતિ વિના ગર્ભપાત કરાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. પીડિતાએ દિલ્હીની બેગમપુર ચોકીમાં તેની ફરિયાદ કરી હતી પરંતુ પોલિસે કેસ દાખલ કર્યો ન હતો. તે પછી તેણે કોર્ટનું શરણું લીધું હતું. સોમવારે રોહિણી કોર્ટે મહાઅક્ષય અને તેની મા યોગિતા બાલી સામે એફઆઇઆર નોંધવાનો આદેશ આપ્યો હતો. એક્ટ્રેસનો આરોપ છે કે મહાઅક્ષય સાથે 2015માં તેની પ્રથમ મુલાકાત થઇ હતી તે પછી તેમની વચ્ચે ફોન પર વાતચીતો થતી હતી. એક દિવસે મહાઅક્ષયે તેને ફિલ્મમાં રોલ આપવાની વાત કરીને ફ્લેટ પર બોલાવી હતી. અહીં છેતરીને તેને નશીલો પદાર્થ ખવડાવીને તેના પર દુષ્કર્મ કર્યું હતું. વિરોધ કર્યો તો તેણે લગ્ન કરવાનો વાયદો કર્યો. તે પછી 3 વર્ષમાં અનેકવાર શારિરીક સંબંધો બંધાવ્યા. ગર્ભવતી થઇ તો કેટલીક ટેબલેટ પણ ખવડાવી. કુંડળી મેળવવાના નામે મહાઅક્ષયે તેને ઘણીવાર વાતોમાં લપેટી. 7 જુલાઇએ થવાના છે મિથુનના પુત્રના લગ્ન

વકીલે જણાવ્યું કે પીડિતાએ ગયા મહિને જાણવા મળ્યું હતું કે મહાઅક્ષયના લગ્ન બીજી છોકરી સાથે થઇ રહ્યા છે. તેણે સંપર્ક કરવાના પ્રયત્નો કર્યા હતા પરંતુ મહાઅક્ષયે એક્ટ્રેસનો નંબર બ્લોક કરી દીધો. પીડિતાએ અનેકવાર મિથુનને ફરિયાદ કરવાના પ્રયાસો કર્યા હતા પરંતુ તેમની પત્ની યોગિતા બાલીએ ધમકીઓ આપીને તેને ચૂપ કરી હતી. કોર્ટે યોગિતા બાલીને પણ આરોપી બનાવવાનો આદેશ આપ્યો છે.

A Rohini court has ordered that FIRs be filed against Mithun Chakraborty s son Mahaakshay Chakraborty and Mithun s wife Yogita Bali on charges of physical relation against will, cheating and wrongful termination of pregnancy.