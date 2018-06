લગ્નમાં ડાન્સ દરમિયાન ચાલેલી ગોળીમાં એક ગ્રામીણનું મોત, 200 લોકોએ જાનૈયાઓને માર્યા

સરૈયા: બુધવારે રાતે અંદાજે 10 વાગે જાન આવી તે દરમિયાન ડાન્સના વિવાદમાં થયેલા ગોળીબારમાં એક ગ્રામીણ યુવક નવીનનું મોત થઈ ગયું હતું. નવીનની ઉંમર 20 વર્ષ જ હતી. તેના મોતની માહિતી મળતાં જ 200થી વધારે ગામના લોકોએ લાકડીઓ અને ડંડાથી જાનૈયાઓ પર હુમલો કરી દીધો હતો. તેમણે વરમાળા સ્ટેજ અને દુલ્હનના ઘરમાં પણ ખૂબ તોડફોડ કરી હતી. ગામના લોકોએ વરરાજા અને દુલ્હનને પણ મારી હતી. જાનમાં સામેલ સ્કોર્પિયો, બોલેરો કાર સહિત 9 ગાડીઓને ઉપદ્રવીઓએ આગ ચાંપી દીધી હતી. 5 બાઈક અને 4 ઘરોમાં પણ આગ લગાવી દીધી હતી. આ ઘટના મુઝ્ઝફરપુર જિલ્લાના સરૈયા બ્લોકની છે. હથિયાર લઈને ગામના લોકોએ દુલ્હનના ઘર પર હુમલો કર્યો

- રાતે અંદાજે 11 વાગે સરૈયા પોલીસ અધ્યક્ષ તેમની ટીમ સાથે ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા. ગ્રામીણોના સહયોગથી તેમણે રાતે 12.15 વાગ્યા સુધીમાં હુમલાખોરો પણ કાબુ મેળવ્યો હતો. જાનૈયા પક્ષના ઘણાં બધા લોકો ભાગી ગયા હતા.

- છપરા જિલ્લામાંથી જાન આવી હતી. દ્વારપૂજા પહેલાં ડાન્સ દરમિયાન વિવાદ થયો અને ગોળી ચાલી હતી. તેમાં ગામના યુવક નવીન માંઝીનું અવસાન થયું હતું. નવીનનું ઘટના સ્થળે જ મોત થઈ જતા ગામના લોકો ખૂબ ગુસ્સે થઈ ગયા હતા. દુલ્હન પિંકીએ જણાવ્યું- વાળ પકડીને મને ઘસેડીને ગરનાળામાં નાખી દીધી

-પિંકીએ જણાવ્યું કે, હું મા અને અન્ય મહિલાઓ સાથે જાન આવવાની રાહ જોતી હતી. તે સમયે જ આ વિવાદ થયો હોવાની માહિતી મળી. બધાએ મને ઘરમાં બંધ કરી દીધી. થોડી વારમાં તો હુમલાખોરો આવીને જોર જોરથી દરવાજો ખખડાવવા લાગ્યા. ફોઈ અને અન્ય મહિલાઓએ દરવાજો અંદરથી બંધ કરીને રાખ્યો હતો. દરવાજો તોડીને ઘણાં બધા લોકો અંદર ઘુસી ગયા હતા. પપ્પા મને બચાવવા માટે દોડ્યા તો તેમને પણ ધક્કો મારીને પાડી દીધા. માને પણ મારી. મને વાળ પકડીને ઘસેડીને બહાર લઈ ગયા અને એક ગરનાળામાં નાખી દીધી.

- મહિલાઓની સાથે ઘણાં છોકરાઓ પણ મારી સાથે માર-ઝૂડ કરી રહ્યા હતા. તેમણે ઘરમાં ઘુસીને દાગીના અને કપડાંની પણ ચોરી કરી લીધી. હું ગરવાજા પર પહોંચી તો ચારેય બાજુ આગ લાગેલી હતી. જાનૈયાઓની ઘણી ગાડીઓને આગ લગાવી દેવામાં આવી હતી. હું બેભાન થઈને નીચે પડી ગઈ હતી. મોહલ્લામાં બધા મહુડાના દારૂના નશામાં હોય છે

પોલીસે જણાવ્યું કે, અહીં મહુડાના દારૂનો વધારે ઉપયોગ થાય છે. સાંજ પછી મોટા ભાગના યુવા અને વૃદ્ધ લોકો આ દારૂના નશામાં જ હોય છે. જાન આવી તે સમયે પણ ઘણાં બધા લોકો દારૂના નશામાં જ હતા અને તેના કારણે આ વિવાદ વધારે વકર્યો હતો. આ પણ વાંચો:દુલ્હન જોતી રહી રાહ, જાન લઇને ન આવ્યો BF, પિતા બોલ્યા- દીકરીની જીદ માટે ખેતર સુદ્ધાં વેચી નાખ્યું

