મહેબૂબાની BJPને ધમકી: PDPને તોડશો તો વધુ સલાઉદ્દીન પેદા થશે

જમ્મુ: જમ્મુ-કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને પ્રમુખ મહેબૂબા મુફ્તીએ બીજેપીને ચેતવણી આપતા કહ્યું છે કે, રાજ્યમાં બીજેપી પીડીપીને તોડવાનો પ્રયત્ન કરશે તો કાશ્મીરમાં ઘણા બીજા સલાઉદ્દીન પેદા થશે અને રાજ્યની સ્થિતિ 90ના દાયકા જેવી થઈ જશે. મહેબૂબા મુફ્તીએ કહ્યું છે કે, જમ્મુ-કાશ્મીરમાં 1987માં ચૂંટણીમાં ગોટાળા થયા તો યાસિન મલિક અને હિજબુલ મુજાહિદીનનો પ્રમુખ સૈય્યદ સલાઉદ્દીન પેદા થયો હતો. જો આ વખતે પણ બીજેપી પીડીપીને તોડવાનો પ્રયત્ન કરશે અને કાશ્મીરી લોકોના હકને દબાવવામાં આવશે તો સ્થિતિ પહેલાં કરતા પણ વધારે ખરાબ થશે. આ વિશે પ્રતિક્રિયા આપતા જમ્મુ-કાશ્મીરના બીજેપી અધ્યક્ષ રવિન્દ્ર રૈનાએ કહ્યું કે, મહેબૂબા મુફ્તીનું નિવેદન ખૂબ વાંધાજનક છે. બીજેપી પીડીપીને તોડીને સરકાર બનાવવાનો પ્રયત્ન નથી કરી રહી. અમે રાજ્યમાં શાંતિ, સુશાસન અને વિકાસ લઈને આવવા માગીએ છીએ. નોંધનીય છે કે, મહેબૂબા મુફ્તીનું નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે બીજેપીના સહયોગી, પૂર્વ ભાગલાવાદી સજ્જાદ લોનનું પીપલ્સ કોન્ફરન્સ પીડીપીમાં એક રાજકીય નિયંત્રણ સ્થાપિત કરીને તેના બળવાખોર ધારાસભ્યોનું સમર્થન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. પીડીપીના ઓછામાં ઓછા પાંચ ધારાસભ્યોએ સાર્વજનિક રીતે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને પાર્ટી અધ્યક્ષ મહેબૂબા મુફ્તી વિરુદ્ધ નિવેદન આપ્યા હતા. બળવાખોર નેતા ઈમરાન અંસારીએ બે દિવસ પહેલાં જ મોર્ચો બનાવવાની વાત કરી હતી. તેમણે પીડીપી અને નેશનલ કોન્ફરન્સ પર દિલ્હીને બ્લેકમેલ કરવાનો આરોપ પણ છે. ગ્લોબલ આતંકી છે સલાહુદ્દીન

કાશ્મીરના ભાગલાવાદી નેતા છે. જ્યારે હિજબુલ મુઝાહિદ્દીનના મુખિયા છે અને પાકિસ્તાનમાં રહે છે. તે કાશ્મીરમાં આતંક ફેલાવવા તરીકે ઓળખાય છે. અમેરિકાએ પણ સલાહુદ્દીનને ગ્લોબલ આતંકી જાહેર કર્યો છે. થોડા મહિના પહેલાં સલાહુદ્દીને કહ્યું હતું કે, કાશ્મીરને ભારતીય સેનાનું કબ્રસ્તાન બનાવી દઈશું. સલાહુદ્દીને 1987માં ચૂંટણી લડી હતી પરંતુ તેઓ હારી ગયા હતા. તેનો દાવો છે કે તેને દગો આપવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે તેણે કહ્યું હતું કે, અમે શાંતિથી વિધાનસભામાં જવા માગીએ છીએ, પરંતુ અમને એવું ન કરવા દેવામાં આવ્યું. અમારી ધરપકડ કરી લેવામાં આવી અને અમારો અવાજ દબાવી દેવામાં આવ્યો. કાશ્મીર મુદ્દા માટે અમારી પાસે હથિયાર ઉપાડવા સિવાય અન્ય કોઈ વિકલ્પ નથી. તેણે પોતાનું નામ નવેમ્બર 1990માં યુસુફ શાહથી બદલીને સૈયદ સલાહુદ્દીન કરી દીધું છે.

PDP chief Mehbooba Mufti warns BJP not to dismiss voting rights. Mehbooba Mufti warns bjp if it tries to break PDP like that then outcomes will be dangerous. If BJP tries to dismiss the voting rights of people like 1987, if it tries to create divisions and interfere like that then I think just like a Salahuddin and a Yasin Malik were born in 1987. if it tries to break PDP like that then outcomes will be dangerous said past CM Of Jammu Kashmir Mehbooba Mufti.