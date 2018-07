લખનઉ દંપતીનો પાસપોર્ટ ક્લિયર, તપાસમાં ઓફિસરોએ કર્યા બિનજરૂરી સવાલ

નવી દિલ્હી: લખનઉ પાસપોર્ટ મામલે સરકારની આંતરિક તપાસમાં સામે આવ્યું કે પાસપોર્ટ અધિકારીએ દંપતીને બિનજરૂરી સવાલો કર્યા હતા. સૂત્રો પ્રમાણે, રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે તન્વી અને અનસ સિદ્દીકી પાસપોર્ટ ઓફિસ પહોંચ્યા તો ઓફિસરે ધર્મ વિશે એવા સવાલો કર્યા જેની કોઇ જરૂરત જ ન હતી. ઉત્તરપ્રદેશ પોલીસ સત્યાપન પ્રક્રિયા દરમિયાન બિનજરૂરી જાણકારી માંગી રહી હતી. પોલીસની આ રીત પણ ખોટી હતી. દંપતીનો પાસપોર્ટ ક્લિયર - બીજી બાજુ ઉત્તરપ્રદેશ ક્ષેત્રીય પાસપોર્ટ ઓફિસે કહ્યું કે દંપતીનો પાસપોર્ટ ક્લિયર કરી દેવામાં આવ્યો છે. ક્ષેત્રીય પાસપોર્ટ ઓફિસે કહ્યું કે વિદેશ મંત્રાલયની નવી ગાઇડલાઇન્સ પ્રમાણે, પોલીસને ફક્ત બે ચીજોનો જ રિપોર્ટ કરવાનો હોય છે. પહેલું- અરજદતાનો કોઇ ગુનાઇત રેકોર્ડ તો નથી ને? બીજું- તેની નાગરિકતાની શું પુષ્ટિ થાય છે? પાસપોર્ટ અધિકારી પર ધર્મના નામે ભેદભાવનો આરોપ તન્વી અને અનસે પાસપોર્ટ અધિકારી પર ધર્મના નામ પર ભેદભાવનો આરોપ લગાવ્યો હતો અને વિદેશમંત્રી ે તેની ફરિયાદ કરી હતી. સુષ્માની ફરિયાદ પછી વિદેશ વિભાગે કાર્યવાહી શરૂ કરી અને લખનઉના પાસપોર્ટ અધિકારી વિકાસ મિશ્રાની ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવી. આ મામલાને લઇને સુષ્મા ઘણા દિવસોથી ટ્રોલર્સના નિ ા પર છે. પોલીસે નામ અને સરનામા પર ઉઠાવ્યા હતા સવાલ - પાસપોર્ટ ઓફિસ અને પોલીસ વેરિફિકેશનના રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે પાસપોર્ટ અરજીમાં તન્વી શેઠ લખ્યું છે, જ્યારે મેરેજ સર્ટિફિકેટમાં સાદિયા અનલ લખ્યું છે. તન્વી નોએડામાં નોકરી કરે છે અને ત્યાં જ ભાડાના મકાનમાં રહે છે. તન્વીએ પોતાની અરજીમાં ભાડાના ઘરના સરનામાનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી. એસએસપી દીપક કુમારે કહ્યું હતું કે તન્વી લખનઉના આપેલા સરનામા પર છેલ્લાં એક વર્ષથી રહેતી નથી.

