દીકરીના જન્મ પર 20 લાખની કારમાં ઘરે લઇ ગયા માતા-પિતા, શરણાઇ વગાડીને કર્યું વેલકમ

ઔરંગાબાદ (મહારાષ્ટ્ર): ઔરંગાબાદના ભોંસલે પરિવારમાં સોમવારે એક બાળકીએ જન્મ લીધો. બાળકીને હોસ્પિટલથી ઘરે લઇ જવા માટે પરિવારે બુધવારે 20 લાખની કાર ખરીદી. હોસ્પિટલની બહાર શરણાઈ વગાડીને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. દંપતી દીપક અને શીતલ ભોંસલેની આ બીજી દીકરી છે. બાળકીના પિતાએ જણાવ્યું કે, બીજીવાર દીકરી જન્મે તો ઘણા પરિવારો નારાજ થતા હોય છે, પરંતુ દીકરી એક નહીં પરંતુ બે પરિવારોને રોશન કરે છે. હરદોઈ (યુપી)- દીકરીનો જન્મ થવા પર પરિવારે આ રીતે કરી ઉજવણી, જોનારાઓ પણ કહેવા લાગ્યા- વાહ વાહ! - 23 મેના રોજ હરદોઈમાં એક પરિવારે દીકરીના જન્મ પર એવો જશન મનાવ્યો કે લોકો જોતા રહી ગયા. હોસ્પિટલથી ઘરે પાછા ફરવા પર માતા અને નવજાતનો ભવ્ય ગૃહપ્રવેશ કરાવવામાં આવ્યો. રિબન કાપીને માતાએ બાળકીને લઇને ગૃહપ્રવેશ કર્યો. હરદોઈ વર્માના દીકરા સત્યમના 2 વર્ષ પહેલા કૃતિ સાથે લગ્ન થયા હતા. - પિતા સત્યમે કહ્યું- 'પહેલાના જમાનામાં લોકો દીકરીના જન્મ પર અફસોસ કરતા હતા, તેની ઇજ્જત ઓછી કરતા હતા. પરંતુ, હું સમાજને એ મેસેજ આપવા માંગું છું કે તેને ખૂબ ભણાવવામાં આવે. તેને આગળ વધારવા માટે દરેક શક્ય પ્રયત્નો કરે.' - બાળકીની દાદીએ કહ્યું, 'પૌત્રીના આવવાથી વર્ષો જૂની ઇચ્છા પૂરી થઈ ગઈ છે. લાંબા સમયથી એવી ઇચ્છા હતી કે ઘરમાં એક દીકરી હોય, કારણકે મારે 2 દીકરાઓ છે. જોકે દીકરી તરીકે બે વહુઓ પણ મળી છે. લોકોને હું એટલું જ કહેવા માંગીશ કે દીકરીને સારી રીતે ખુશીથી અપનાવે. તેને યોગ્ય શિક્ષણ આપે જેથી સમાજમાં તે આગળ વધી શકે.' આ પણ વાંચો: IVFથી પ્રેગ્નન્સી નહીં રહેતા, અંતે સૌથી વિવાદાસ્પદ ટ્રીટમેન્ટથી આપ્યો 3 બાળકોને જન્મ ધાર (મધ્યપ્રદેશ)- 60 વર્ષ પછી જન્મેલી દીકરીની ખુશીમાં 22 વર્ષ સુધી 22 બ્રાહ્મણ દીકરીઓના કન્યાદાન કરવાનો ફેંસલો - ધારમાં રહેતા મનોજે જણાવ્યું- તેમની ચાર બહેનો છે. શકુંતલા, તૃષ્ણા, જમના અને ગૌતમી. સૌની નાની બહેન ગૌતમીની ઉંમર હાલ 60 વર્ષ છે. પરિવારમાં તેઓ એકમાત્ર દીકરો હતા. લગ્ન પછી તેમને પણ 2 દીકરાઓ થયા. દીકરી ન જન્મી. 60 વર્ષ પછી પરિવારમાં 22 જાન્યુઆરીના રોજ પૂત્રવધૂ નેહાએ દીકરીને જન્મ આપ્યો તો પરિવારની ખુશીઓનો પાર ન રહ્યો. દીકરા કુણાલે 60 વર્ષ પછી ઘરે આવેલી લક્ષ્મીના સ્વાગતમાં શહેરના દરેક સંબંધીના ઘરે ઢોલ વગાડીને ખુશીઓ વહેંચી. પૌત્રીના જન્મની તારીખ 22 હોવાથી 22 વર્ષ સુધી 22 દીકરીઓને કન્યાદાનનો સંકલ્પ કર્યો.

Click here to read that Parents bought 20 lakhs Rs. car to take newborn girl to home from hospital in Aurangabad.