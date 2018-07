કોંગ્રેસ હવે ક્ષેત્રિય પાર્ટી, વિપક્ષ ફક્ત મને હટાવવા એક જૂથ- PM મોદી

નવી દિલ્હીઃ વડાપ્રધાન એ કહ્યું કે બીજેપી 2019ની લોકસભા ચૂંટણી વિકાસ અને સુશાસનના મુદ્દે લડશે. તેઓએ કહ્યું, " ક્ષેત્રીય પાર્ટી બનીને રહી ગઈ છે. તે માત્ર પંજાબ, પુડુચેરી અને મિઝોરમમાં છે. દિલ્હી, આંધ્ર પ્રદેશ, સિક્કિમની વિધાનસભામાં તેનું પ્રતિનિધિત્વ નથી. ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારમાં પણ કોંગ્રેસની તાકાત વિશે બધાને ખબર છે. વિપક્ષની પાસે કોઈ મુદ્દો નથી, સિવાય કે મને હટાવવાનો." સ્વરાજ્ય મેગેઝીનને આપેલા ઈન્ટરવ્યૂમાં મોદીએ કહ્યું, "2014 બાદ સતત સમગ્ર દેશમાં અમને જનતાનો આશીર્વાદ મળ્યો છે. એક પછી એક રાજ્યોની ચૂંટણીમાં અમને મળેલા જનાદેશ ઐતિહાસિક રહ્યા. એવામાં અમને વિશ્વાસ છે કે જનતા ફરી અમારી પર પોતાનો ભરોસો મૂકશે." 1977 અને 1989ના ગઠબંધન દેશહિત માટે કર્યા હતા મહાગઠબંધનના સવાલ પર મોદીએ કહ્યું, "આજના સમયે મહાગઠબંધનની તુલના 1977 અને 1989 સાથે કરવી યોગ્ય નથી. 1977માં ગઠબંધનનો ઉદ્દેશ્ય લોકતંત્રની રક્ષા કરવાનો હતો, જે ઇમરજન્સીના સમયે સંકટમાં હતું. 1989માં બોફોર્સના રેકોર્ડ તોડ ગોટાળાએ સમગ્ર દેશને હલાવી દીધો હતો. આજના આ ગઠબંધનોનો ઉદ્દેશ્ય રાષ્ટ્રહિત નહીં, પરંતુ સત્તાનું રાજકારણ અને અંગત હિત છે. તેમની પાસે કોઈ મુદ્દો નથી, સિવાય કે મને હટાવવાનો." વડાપ્રધાન બનવાની હોડ લાગી છે મોદીએ કહ્યું, "દેશમાં મહાગઠબંધન જેવું કંઈ નથી. માત્ર વડાપ્રધાન બનવાની હોડ લાગી છે. કહે છે કે તેઓ વડાપ્રધાન બનવા તૈયાર છે. પરંતુ મમતા બેનર્જી તેમનાથી રાજી નથી. મમતાજી વડાપ્રધાન બનવા માંગે છે પરંતુ તેમનાથી લેફ્ટને પ્રોબ્લમ છે. ને લાગે છે કે કોઈ બીજા નેતાથી વધુ તેમના નેતા વડાપ્રધાન પદના હકદાર છે. વિપક્ષનો સમગ્ર ધ્યાન પોલિટિક્સ પર કેન્દ્રિત છે. તે જનતાના વિકાસ માટે નથી. મોદી પ્રત્યે નફરત જ એકમાત્ર કારણ છે, જેના કારણે વિપક્ષ એકજૂથ રહ્યો છે." કોંગ્રેસ હવે અસ્તિત્વનું યુદ્ધ લડી રહી છે વડાપ્રધાને કહ્યું, "દેશના લોકોને એ ચોક્કસપણે જાણવું જોઈએ કે કોંગ્રેસ ગઠબંધનના રાજકારણ વિશે શું વિચારે છે. 1998માં તેમની પાર્ટીની પંચમઢીમાં મળેલી મીટિંગમાં તત્કાલીન કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ એ કહ્યું હતું કે ગઠબંધનનું રાજકારણ જૂના જમાનાની વાત છે. કોંગ્રેસે ત્યારે એક પક્ષના શાસનની ઈચ્છા વ્યક્તિ કરી હતી. પંચમઢીના એ અહંકારથી કોંગ્રેસ અત્યાર સુધી અહીંતહીં ભટકતી રહી છે અને હવે તેઓ સહયોગીઓની શોધમાં રહે છે. તેઓ પોતાના અસ્તિત્વનું યુદ્ધ લડી રહ્યા છે. આવું દેશની જનતાના કારણે થયું છે, જેણે કોંગ્રેસના અભિમાનને નકારી દીધો."

In this segment of interview with Narendra Modi, discuss the BJP’s view of the mahagathbandhan that will confront it in 2019, its expanding social base, and the issue of one-nation-one-poll