ઓપરેશન ઓલઆઉટ-2: સેનાના હિટ લિસ્ટમાં આ 10 મોસ્ટ વોન્ટેડ આતંકી

શ્રીનગર: રમઝાન મહિનો પૂરો થતાં જ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં રાજ્યપાલ શાસન લાગુ કરી દીધા પછી ખીણ વિસ્તારમાં ઓપરેશન ઓલઆઉટ-2ની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે. તેના પહેલાં તબક્કામાં 2017 સુધીમાં સેનાએ 200થી વધુ આતંકીઓને ઠાર કર્યા હતા. સૈન્ય સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે કાશ્મીરમાં 300 જેટલા આતંકીઓ સક્રિય છે. પરંતુ સેનાએ એવા 10 આતંકીઓનું લિસ્ટ બનાવી રાખ્યું છે જે તેમના હિટ લિસ્ટમાં છે. આ દરેક આતંકીઓએ દક્ષિણ કાશ્મીરમાં તેમનો ગઢ બનાવી લીધો હોવાનું માનવામાં આવે છે. તેમાં ના માસ્ટમાઈન્ડ, શહીદ ઔરંગઝેબના હત્યારા, શુજાત બુખારીના હત્યારા, હુર્રિયત નેતાઓને ગળું કાપી દેવાની ધમકી આપનારાઓ આતંકી, હિજબુલ મુજાહીદીનનો કાશ્મીરનો નવો કમાન્ડર અને આતંકીઓની સર્જરી કરનાર ડોક્ટર સૈફુલ્લાહ સામેલ છે. આ દરેક આતંકીઓ A++ કેટેગરીના આતંકીઓ છે. હવે જમ્મુ-કાશ્મીરની કમાન કેન્દ્ર પાસે

જમ્મુ-કાશ્મીરમાં યુનીફાઈડ કમાન્ડના પ્રમુખ મુખ્યમંત્રી હોય છે. પરંતુ મહેબૂબા મુફ્તીએ રાજીનામું આપી દીધા પછી રાજ્યપાલ દ્વારા હવે જમ્મુ-કાશ્મીરની કમાન કેન્દ્ર સરકારના હાથમાં છે. તેથી સેના અને સુરક્ષાબળ કાશ્મીરમાં કોઈ મોટું અભિયાન શરૂ કરી શકે છે. મંગળવારે જ ત્રાલમાં ત્રણ આતંકીઓને ઠાર કરવામાં આવ્યા હતા. થોડા દિવસ પહેલાં ગૃહમંત્રી,એનએસએ અને ગૃહ સચિવે આ મુદ્દાઓ ઉપર ચર્ચા પણ કરી હતી. ઓપરેશન ઓલઆઉટ-2નું કારણ

પહેલું કારણ એ છે કે અમરનાથ યાત્રા પર આતંકી હુમલાનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ યાત્રા 28 જૂનથી 26 ઓગસ્ટ સુધી ચાલવાની છે. બીજું કારણ એ છે કે, રમઝાનના એક મહિનામાં સેના અને દ્વારા ઓપરેશન રોકી દેવામા આવ્યું હતું. તે સમયે કાશ્મીરમાં 66 આતંકી હુમલા થયા હતા. હુમલાની સંખ્યા ગયા મહિના કરતા વધુ હતી. તેથી આ હુમલા રોકવા માટે પણ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવશે. કયા 10 આતંકીઓ સેનાની હિટ લિસ્ટમાં?

1) જાકિર મુસા ઉર્ફે જાકિર રાશિદ બટ: અલકાયદાની ભારતીય બ્રાન્ચ ગજાવત અંસારી નામના આતંકી સંગઠનનો ચીફ છે. ત્રાલના નૂરપોરાનો રહેવાસી છે. 2013માં હિજબુલમાં સામેલ થયો અને તેનો કમાન્ડર બન્યો. તેણે હુર્રિયત નેતાઓને ગળું કાપવાની ધમકી આપી તો બીજા જ દિવસે હિજબુલ પોતાની જાતને તેના નિવેદનથી અલગ થઈ કરી દીધી. તેનાથી નારાજ થઈને મુસાએ હિજબુલ છોડી દીધું. તેના પિતા રાજ્ય સરકારમાં એન્જિનિયર છે.

2) ડોક્ટર સૈફુલ્લાહ ઉર્ફે અબુ મુસૈબ- તે શ્રીનગર વિસ્તારનો હિજબુલ કમાન્ડર છે. ડોક્ટરનો અભ્યાસ કર્યો છે અને પુલવામાનો રહેવાસી છે. તેનો એક વીડિયો સામે આવ્યો હતો જેમાં તે એક આતંકીની સર્જરી કરતો જોવા મળતો હતો. હાલ તે સૌથી વધુ ભણેલો આતંકી છે જે સક્રિય છે. બુરહાન વાનના મોત બાદ તે અચાનક પુલવામા, ત્રાલ, કાકપોરા, કુલગામ વિસ્તારમાં સક્રિય થયો.

3) નાવેદ જટ્ટ ઉર્ફે અબુ હંજાલા- હાલમાં જ શુજાત બુખારીની હત્યા પાછળ તેનો જ હાથ હોવાની વાત સામે આવી છે. પાકિસ્તાનનો રહેવાસી નાવેદ લશ્કરનો આતંકી છે. તેની એકવાર ધરપકડ કરવામાં આવી ચૂકી છે. પરંતુ આતંકીઓએ હરિ સિંહ હોસ્પિટલમાં ઈલાજ દરમિયાન ફાયરિંગ કરીને છોડાવી દીધો હતો. નાવેદ નિવૃત્ત આર્મી ડ્રાઇવરનો દીકરો છે અને જમાત-ઉદ-દાવાના મદરેસામાંથી ટ્રેનિંગ લઈ ચૂક્યો છે.

4) જહુર અહમદ ઠાકોર- પુલવામાનો રહેવાસી છે. ટેરિટોરિયલ આર્મીનો હિસ્સો રહી ચૂક્યો છે. તે બારામુલાના પોતાના આર્મી કેમ્પથી સર્વિસ રાઇફલ અને ત્રણ મેગેઝીન લઈને ભાગ્યો હતો. 2017માં આતંકી બની ગયો. ઈદ પર રજા પર જઈ રહેલા 44 રાષ્ટ્રીય રાઇફલ્સના જવાન ઔરંગઝેબને મારનારો જહૂર જ છે.

5) રિયાઝ નાઈકુ ઉર્ફે જુબેર અલ ઈસ્લામ- તે કાશ્મીરમાં હિજબુલ કમાન્ડર છે અને પુલવામાનો રહેવાસી છે. સબ્જાર બટના એન્કાઉન્ટર બાદ હિજબુલ કમાન્ડર બન્યો. ટેક્નોલોજીનો જાણકાર છે. રિયાજ નાઇકુ પોતાના એક વીડિયોમાં કાશ્મીરી પંડિતોને પરત ઘાટીમાં રહેવા બોલાવી ચૂક્યો છે. જાકિર મૂસાથી વિપરિત તે સેક્યુલર સોસાયટીની વાત કરે છે, પરંતુ હુમલા પણ કરે છે.

6) અલ્તાફ કાચરુ ઉર્ફે મોઈન ઉલ ઈસ્લામ- અલ્તાફ કાચરુ ઉર્ફે મોઈન ઉલ ઈસ્લામ કુલગામમાં હિઝબુલ કમાન્ડર છે. કુલુગામના સ્થાનિક વિસ્તારોમાં એકે 47 લઈને ભાગતા તેનો એક વીડિયો પણ વાયરલ થયો હતો. 2015થી અત્યાર સુધીમાં સેના ઉપર થયેલા ઘણાં હુમલાનો તે માસ્ટરમાઈન્ડ છે. સામાન્ય લોકોને હથિયાર સપ્લાય કરવામાં પણ તેનો હાથ છે.

7) જીનત ઉલ ઈસ્લામ ઉર્ફે અલકામા- જીનત ઉલ ઈસ્લામ ઉર્ફે અલકામા: શોપિયામાં લશકરનો ડિઝનલ કમાન્ડર છે. તે આઈઈડી બનાવવાનો એક્સપર્ટ છે. 2015માં તે આતંકી બન્યો. 2008માં તેની પહેલીવાર અલબદરના આતંકીઓને ખાવાનું સપ્લાય કરવા માટે પીએસએ અંતર્ગત ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેના પિતા સ્થાનિક મસ્જિદમાં ઈમામ છે અને તે આતંકી બન્યા પહેલાં તેના પિતા સાથે જ કામ કરતો હતો. તે ગયા વર્ષે અમરનાથ યાત્રીઓ પર થયેલા હુમલાનો પણ માસ્ટર માઈન્ડ છે.

8) વાસિમ એએચ ઉર્ફે ઓસામા- શોપિયાંમાં લશ્કરનો ડિસ્ટ્રિક્ટ કમાન્ડર છે. 2014માં આતંકી બન્યો. બુરહાન વાનીની ટીમમાં તે સામેલ હતો.

9) સમીર અહમદ સેહ ઉર્ફે વકાસ ભાઈ- જેનાપોરા શોપિયાંનો રહેવાસી છે. બીએ ફાઇનલ યરનો સ્ટુડન્ટ હતો ત્યારે જ ઘરેથી ભાગી ગયો અને આતંકી બની ગયો. અલ બદર આતંકી સંગઠનનો હિસ્સો છે. મુજફ્ફર અહમદ નાઇકોના એન્કાઉન્ટર બાદ સમીરે વધુ ત્રણ યુવકોની સાથે અલ બદર જોઇન કરી લીધું હતું. તેના ઘરેથી ભાગ્યા બાદ પરિવારે એફઆઈઆર નોંધાવી હતી, પરંતુ તેમને તેની AK 47 સાથેની તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર મળી. સમીર ટેક્નોલોજીનો જાણકાર છે. 10) જાહિદ અહમદ બટ ટાઈગર- જાહિદ હાલમાં જ માર્યા ગયેલા આતંકી સમીર ટાઇગરનો કાકાનો દીકરો છે. સમીરના એન્કાઉન્ટર બાદ જાહિદ અહમદ આતંકી બન્યો. તે પુલવામાનો રહેવાસી છે. હાલમાં જ તેણે સોશિયલ મીડિયા પર AK 47ની સાથે પોતાની તસવીર પોસ્ટ કરી. જાહિદ પોતાના ઘરેથી ભાગી ગયો હતો અને બાદમાં તેની આ તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર આવી.

ઓપરેશન ઓલઆઉટ-2 શરૂ: Operation All Out-2 start In Jammu And Kashmir. Operation All Out-2 In Jammu And Kashmir. 10 militants including martyrs of Shaheed Aurangzeb in the hit list of army and security forces. Army and security forces can start a big campaign in South Kashmir