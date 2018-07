એક દેશ-એક ચૂંટણી માટે મોદીને 4 પક્ષનો સાથ; 2019થી કરો પ્રારંભ- SP

નેશનલ ડેસ્કઃ અને તેલંગાણા રાષ્ટ્રીય સમિતિએ રવિવારે લોકસભા અને વિધાનસભા ચૂંટણી એક સાથે કરાવવાના વિચારને સમર્થન આપ્યું છે. સપાના રાજ્યસભાના સાંસદ ે એક રાષ્ટ્ર- એક ચૂંટણીના પ્રસ્તાવને સમર્થન આપતાં કહ્યું કે, આ વાતની શરૂઆત 2019થી જ થવી જોઈએ. રવિવારે લો કમિશનની માં સપા સહિત JDU, TDP અને TRSએ સમર્થન આપ્યું છે. જો કે TDPએ બેલેટ પેપરથી ચૂંટણી કરાવવાની માગ કરી છે. એક દેશ-એક ચૂંટણીને SPનું સમર્થન

- સમાજવાદી પાર્ટીના રાજ્યસભાના સાંસદ રામગોપાલ યાદવે કહ્યું કે, " અમે એક સાથે ચૂંટણી કરાવવાના પક્ષમાં છીએ. લોકસભા કે વિધાનસભામાં ખંડિત જનાદેશ આવવાથી સર્વસહમતીથી સરકાર બનાવવામાં આવે. તે માટે ધારાસભ્યો અને સાંસદો પાસેથી શપથ પત્ર લેવું પડશે કે સરકારનો કાર્યકાળ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી સાથે મળીને કામ કરે જો કોઈ જનપ્રતિનિધિ પક્ષપલટો કરે કે ખરીદ વેચાણમાં સામેલ હોય તો લો કમીશન અઠવાડીયાની અંદર તેના વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી કરે. જો સરકાર ત્રણ વર્ષની અંદર પડી જાય અને બીજી વખત સરકાર બનાવવાની કોઈ શક્યતા નથી તો બે વર્ષ માટે ચૂંટણી કરાવવામાં આવે." વાંચોઃ પોલીસ એકેડમીના ઐતિહાસિક પરિણામો, 122માંથી 3 IPS જ પાસ આંધ્ર-તેલંગાણાની બે મોટી પાર્ટીઓનું પણ સમર્થન

- ચંદ્રબાબૂ નાયડૂની પાર્ટી TDPએ કહ્યું કે, "એક સાથે ચૂંટણી કરાવવા માટે મોટી સંખ્યામાં VVPATની જરૂરિયાત છે. ચૂંટણી પંચ આટલા મશીનો ભેગા ન કરી શકે, એટલે અમારી સલાહ એ છે કે ચૂંટણીમાં બેલેટ પેપરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. જ્યાં સુધી આંધ્રપ્રદેશનો સવાલ છે રાજ્યમાં એક સાથે જ ચૂંટણી થાય છે. જો ચૂંટણી 2019માં થઈ તો તેમાં કોઈ સુધારાની જરૂરિયાત નથી."

- તો ના પક્ષ TRSએ કહ્યું કે, "લોકસભા અને વિધાનસભા ચૂંટણી એક સાથે થવાથી સમય અને ધનનો વ્યય નહીં થાય. કેન્દ્ર અને રાજ્યમાં સરકાર પૂરા પાંચ વર્ષ સાથે મળીને કામ કરી શકશે." TMCનો વિરોધ

- તૃણુમૂળ , અન્નાદ્રુમક, ગોવા ફોરવર્ડ પાર્ટી અને ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીએ પ્રસ્તાવનો વિરોધ કર્યો અને કહ્યું કે આ બંધારણ વિરૂદ્ધનું છે. અને ક્ષેત્રીય હિતો પર તેનાથી પ્રતિકૂળ પ્રભાવ પડશે.

- તો DMKએ પણ લોકસભા અને વિધાનસભા ચૂંટણી એક સાથે કરાવવાના વિચારને બંધારણના મૂળ સિદ્ધાંતો વિરૂદ્ધ ગણાવતાં તેનો વિરોધ કર્યો છે.

Samajwadi Party and the Telangana Rashtra Samithi on Sunday announced that they favoured the idea of simultaneous polls to the Lok Sabha and the state assemblies. Ramgopal Yadav, SP member of the Rajya Sabha, backed the one nation, one election initiative, saying it should begin in 2019.