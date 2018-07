તાજમહેલમાં નમાઝ નહીં અદા કરી શકે બહારના લોકો- સુપ્રીમ કોર્ટ

નવી દિલ્હીઃ વિશ્વની સાત અજાયબીઓમાં સામેલ એવી પ્રેમની નિશાની ગણાતા તાજમહેલમાં હવે બહારના લોકો નમાઝ નહીં પઢી શકે. સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે કહ્યું કે આ સાત અજાયબીમાં સામેલ છે, અહીં નમાઝ ન પઢી શકાય. નમાઝ અન્ય કોઈ સ્થળે પણ પઢી શકાય છે. જો કે સ્થાનિક નમાઝી હજુ પણ નમાઝ અદા કરી શકે છે. અહીં જાણ કરવાની કે સ્થાનિક નમાઝીઓએ એક અરજી કરી હતી જેમાં માંગ કરવામાં આવી હતી કે તેમની સાથે સાથે બહારના લોકોને પણ નમાઝ પઢવાની મંજૂરી આપવામાં આવે. તાજમહેલમાં નમાઝ અદા કરવાનો થયો હતો વિરોધ

- તાજમહેલ સ્થિત મસ્જિદમાં દર શુક્રવારે જુમ્માની નમાઝ અદા કરવામાં આવે છે, જેને લઈને કેટલાંક લોકોએ વિરોધ કર્યો હતો.

- ગત વર્ષે અનેક વખત માગ કરવામાં આવી હતી કે કાં તો તાજમહેલમાં નમાઝ અદા કરવાની મંજૂરી આપવામાં ન આવે અથવા શિવ ચાલીસા વાંચવાની પણ મંજૂરી આપવામાં આવે.

- RSSના ઈતિહાસ વિંગ અખિલ ભારતીય ઈતિહાસ સંકલન સમિતિ (ABISS)એ માગ કરી હતી કે તાજમહેલમાં શુક્રવારે થતી નમાઝ પર રોક લગાવવામાં આવે. તાજમહેલને ગણાવ્યું હતું તેજોમહાલય

- ભાજપના નેતાઓ પણ અનેક વખત આ પ્રકારનું નિવેદન આપી ચુક્યાં છે, જેમાં તાજમહેલને શિવ મંદિર ગણાવ્યું હોય.

- કેટલાંક લોકોએ તેને તેજોમહાલય પણ ગણાવ્યું હતું.

