બિહારઃ બીજેપી પર પ્રેશર પોલિટિક્સ! નીતિશ-પાસવાનની આજે મુલાકાત

નેશનલ ડેસ્ક: દરેક રાજકીય પક્ષો 2019ની લોકસભા ચૂંટણીના મુડમાં આવી ગયા છે. રણનીતિ અને પ્લાનિંગની સાથે મીટિંગ અને રેલીની પણ શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ દરમિયાન બિહારમાં પણ એનડીએના ભવિષ્યને લઈને પણ ખૂબ ચર્ચા થઈ રહી છે. બીજેપી સાથે તણાવવાળા સંબંધો દરમિયાન બિહારના મુખ્યમંત્રી કેન્દ્રીય મંત્રી ને આજે મળવાના છે. એનડીએમાં ચાલી રહેલી ખેંચતાણ દરમિયાન નીતિશ-પાસવાનની મુલાકાત ખૂબ મહત્વની માનવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, નીતિશ રામવિલાસ પાસવાનને તેમના ગ્રૂપમાં સામેલ કરવા માગે છે. નીતિશ કુમાર રવિવારે પાર્ટીના જેડીયુ કાર્યકરોને સંબોધિત કરવાના છે તેથી તે પહેલાં જ તેમણે રામવિલાસ પાસવાન સાથે કરવાનું નક્કી કર્યું છે. શું છે બિહારનું ગણીત... - બિહારમાં લોકસભાની કુલ 40 સીટ છે. ગઈ લોકસભાની ચૂંટણીમાં આ 40 સીટોમાંથી એનડીએને કુલ 31 સીટ પર જીત મળી હતી. એનડીએની 31 સીટમાંથી બીજેપીને 22, લોજપાને 6 અને રાલોસપાને 3 સીટ પર જીત મળી હતી. તે ચૂંટણીમાં નીતિશ કુમારની પાર્ટીએ એકલાએ ચૂંટણી લડી હતી પરંતુ ત્યારે તેમને માત્ર 2 સીટ જ મળી હતી.

- 2014થી 2018 દરમિયાન દેશના રાજકારણમાં ઘણો ફેરફાર આવી ગયો છે. વીપક્ષી દળોને બીજેપીની વિધાનસભા ચૂંટણીથી વધતા જતા પ્રભાવથી પોતાનું સ્થાન બચાવવાની ચિંતા છે.

- લોકસભા ચૂંટણી પહેલાં એનડીએમાં સામેલ બીજેપીના ઘણાં સહયોગીઓ એક-એક કરીને તેમનો સાથ છોડવા લાગ્યા છે.

- ટીડીપી, ની 'હમ' અને એનડીએમાંથી બહાર નીકળી ચૂક્યા છે.

- બીજી બાજુ 2019માં એ અલગ ચૂંટણી લડવાની જાહેરાત કરીને પણ બીજેપીની મુશ્કેલીઓ વધારી દીધી છે. રામવિલાસ પાસવાન સાથે અત્યારે મુલાકાત કેમ?

- સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે 12 જુલાઈએ બીજેપી અધ્યક્ષ ની નીતિશ કુમાર અને રામવિલાસ પાસવાનની મુલાકાત થવાની છે. આ મુલાકાત પહેલાં બંને નેતાએ તેમના એજન્ડા નક્કી કરવા માટે આજે બેઠક રાખી છે.

- આ ઉપરાંત નીતિશ કુમાર રવિવારે પાર્ટીના જેડીયુ કાર્યકરોને સંબોધિત કરવાના છે તેથી તે પહેલાં જ તેમણે રામવિલાસ પાસવાન સાથે બેઠક કરવાનું નક્કી કર્યું છે. જેડીયુની શું છે ડિમાન્ડ?

સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે 2019ની લોકસભા ચૂંટણીમાં 15-16 લોકસભા સીટ ઈચ્છે છે. જેડીયુ આ સિવાય યુપી અને ઝારખંડમાંથી પણ 4-5 સીટો ઈચ્છે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે જેડીયુની આરજેડી અને સાથે પણ અંદરખાને વાતચીત ચાલી રહી છે. રાજકારણના નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, જેડીયુની આ પ્રમાણેની હરકતથી તેઓ બીજેપી ઉપર પ્રેશર ઊભુ કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન પ્રશાંત કિશોરની ભૂમિકા વિશે પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. તેઓ સમયાંતરે પડદા પાછળથી નીતિશ કુમારનું રાજકીય મહત્વ વધારવા માટે સ્ટ્રેટજી તૈયાર કરી રહ્યા છે. બિહારની સત્તા માટે નીતિશ-લાલુ થશે એક

જોકે બિહારમાં સત્તા જાળવી રાખવા માટે નીતિશ કુમારનું આગામી પગલું શું હશે તે વિશે અત્યારથી અટકળો કરવી થોડી વહેલી છે. પરંતુ રાજકારણમાં દોસ્ત અને દુશ્મન બનાવવાનું ચલણ હંમેશા યથાવત્ રહ્યું છે.

- બિહારના રાજકારણ વિશે નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, નીતિશ કુમારે જે અપેક્ષાઓ સાથે બીજેપીનો હાથ પકડ્યો હતો તે અપેક્ષા હવે તેમની પૂરી થતી નથી દેખાતી. તેમને એનડીએમાં તે મહત્વ નથી મળી રહ્યું જેમની તેમને અપેક્ષા હતી.

- એનડીએમાં પોતાની અલગ ઓળખ ઉભી કરવા માટે નીતિશ કુમારે ખૂબ મહેનત કરવી પડે છે. તો આ બધા સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખતા એક ઉકેલ એવો પણ દેખાઈ રહ્યો છે કે, નીતિશ અને લાલુ ફરી એક થઈ શકે છે.

Nitish will meet Ram Vilas Paswan today before the National Executive meeting. Nitish Kumar and Ram Vilas Paswan will be meeting with BJP President Amit Shah on July 12. Before that meeting, the two leaders want to set their agenda.