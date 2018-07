બિહાર: લગ્નના 5મા દિવસે કરી નાખી પતિની હત્યા, કહ્યું- માથાના દુઃખાવાની દવા ના લાવ્યો

છપરા (બિહાર): માથાના દુઃખાવાની દવા ન લાવવા પર લગ્નના પાંચમા દિવસે જ એક મહિલાએ તેના પતિની હત્યા કરી નાખી. પોલીસે પત્નીની ધરપકડ કરી લીધી છે આરોપી મહિલા સિંકીદેવી (30)એ જણાવ્યું કે વારંવાર દવા લાવવા માટે કહેવા છતાંપણ પતિ રવીન્દ્ર સિંહે તેની વાતને અવગણી નાખી. તેનાથી નારાજ થઇને તેણે બુધવારે વહેલી સવારે સૂઈ રહેલા પતિની ગરદન કુહાડીથી કાપીને અલગ કરી દીધી. ધડથી અલગ કરી દીધી ભાઈની ગરદન - ઘટના છપરા જિલ્લાના ગડખા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની છે. રવીન્દ્રના લગ્ન 29 જૂનના રોજ સિંકી સાથે થયા હતા. - મૃતકના ભાઈ સંતોષે તેની ભાભી વિરુદ્ધ એફઆઇઆર નોંધાવી છે. ભાઈએ કહ્યું કે, ઘરના તમામ સભ્યોસૂઇ રહ્યા હતા. સવારે લગભગ 4 વાગે એક ભયાનક અવાજ આવ્યો. ઘરના લોકો દોડીને ગયા તો ભાઈના રૂમનો દરવાજો અંદરથી બંધ હતો.

- બારીમાંથી અંદર જોયું તો દેખાયું કે ભાભી ભાઈની ગરદન કાપી રહી હતી. અનેક લોકોએ મળીને દરવાજો તોડ્યો અને અંદર ધસી ગયા. ત્યાં સુધીમાં તો મહિલા ભાઈની ગરદનને ધડથી અલગ કરી ચૂકી હતી. બંનેના આ ત્રીજા લગ્ન હતા.

- છપરાના ડીઆઇજી વિજયકુમાર વર્માએ કહ્યું, અત્યાર સુધી જે કારણ જાણવા મળ્યું છે તે પ્રમાણે, માથાના દુઃખાવાની દવા ન લાવવાથી નારાજ થઇને મહિલાએ આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે.

- આરોપી મહિલાની ધરપકડ કરીને તેને જેલ મોકલી દેવામાં આવી છે. હત્યાનું સાચું કારણ જાણવાની કોશિશ થઇ રહી છે. આ પણ વાંચો: પત્નીએ કરાવી દીધી કોન્સ્ટેબલ પતિની હત્યા, દીકરીને અપાવવા માંગતી'તી રહેમની નોકરી

