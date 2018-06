ભત્રીજાએ કાતર મારીને કરી કાકાની હત્યા, બોલ્યો- ઘરના લોકોને ગંદી ગાળો બોલતો હતો

વારાણસી: સિગરા પોલીસ સ્ટેશનના છિત્તુપુર વિસ્તારમાં બિસ્કિટના વેપારીની હત્યાનો કેસ પોલીસે 24 કલાકની અંદર જ ઉકેલી નાખ્યો છે. આરોપી મૃતક નરેન્દ્ર જયસ્વાલનો ભત્રીજો શુભમ નીકળ્યો. તેણે પોતાનો ગુનો પણ કબૂલ કર્યો છે. આરોપી શુભમના જણાવ્યા પ્રમાણે, કાકા તેના ઘરના લોકોને ગંદી-ગંદી ગાળો આપતો હતો. તેણે કહ્યું- માતા અને બહેનને ગંદી દાનતથી જોતો હતો. 'પપ્પા ખૂબ કરગર્યા તોપણ ન માન્યો' - મીડિયાની સામે આવેલા આરોપી શુભમે જણાવ્યું કે તેનો સગો કાકો તેની મા-બહેન પર ગંદી નજર રાખતો હતો. તેમને ત્રાસ આપતો હતો. તે ઘણીવાર વીજળીનું કનેક્શન પણ કાપી નાખતો હતો. - છેલ્લાં ઘણા મહિનાઓથી તેમના ઘરમાં વીજળી ન હતી. આ વાતને લઇને કેટલીયવાર ઘરમાં કચકચ થયા કરતી હતી.

- તે દિવસે પણ કાકાએ ઘરવાળાઓને ખૂબ હેરાન કર્યા. રાતે વીજળીનું કનેક્શન કાપી નાખ્યું. પપ્પા તેમના પગમાં પડીને કરગર્યા, તે છતાંપણ તે ન માન્યો.

- ત્યારબાદ મેં રાતે તક જોઇને કાતર મારીને કાકાની હત્યા કરી નાખી અને પછી ભાગી ગયો. આ પણ વાંચો: સાંજે ગર્લફ્રેન્ડ સાથે હતો આ પંજાબી સિંગર, રાતે 5 ગોળીઓ મારીને કરવામાં આવી હત્યા ટેક્સી સ્ટેન્ડમાં પોલીસે પકડ્યો - આ દરમિયાન જેવી પોલીસને હત્યાના મામલામાં શુભમનો હાથ હોવાની આશંકા થઇ, તેમણે તેની શોધ શરૂ કરી દીધી. - સૂચના મળી કે આરોપી શુભમ સિગરા સ્થિત શ્રીરામ કોમ્પ્લેક્સ પાસે ટેક્સી સ્ટેન્ડથી ક્યાંક બહાર ભાગવાની ફિરાકમાં હતો. ત્યારે જ તેની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી.

- ઘટના પછી શુભમ દિલ્હી ભાગી જવા માંગતો હતો. ત્યાંથી તે અલાહાબાદ ગયો હતો. પરંતુ ટ્રેન છૂટી જવાને કારણે તે પાછો બનારસ આવી ગયો.

- તેની સાથે જ ઘટનામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી કાતર પણ પોલીસે જપ્ત કરી લીધી છે.

