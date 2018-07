ઝારખંડઃ આપત્તિજનક સ્થિતિમાં પત્નીને પ્રેમી સાથે પકડી, પંચાયતે મુંડવ્યું માથું અને જોડાંની માળા પહેરાવી ફેરવ્યો ગામમાં

In Jharkhand Ramgarth village married found with her neibour when husband reached home. After this Panchayat gave punishment to men.