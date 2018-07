નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી કરાવશે નીટ, જેઇઇ મેઇન્સ, નેટ અને સીમેટ પરીક્ષાઓ

નવી દિલ્હી: સરકારે શનિવારે , જેઇઇ અને નેટ-સીમેટ પ્રવેશ પરીક્ષાઓમાં 3 ફેરફાર કર્યા. હવે આ ચારેય પરીક્ષાઓ નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી કરાવશે. અત્યાર સુધી આ તમામ પરીક્ષાઓ સીબીએસઇ દ્વારા આયોજિત થતી હતી. જેઇઇ અને નીટની પરીક્ષાઓ વર્ષમાં બે વાર થશે. આ ઉપરાંત, તમામ પરીક્ષાઓ કોમ્પ્યુટર બેઝ્ડ હશે. આ ફેરફાર આગામી સત્રથી લાગુ થશે. તમામ પરીક્ષાઓ રહેશે કોમ્પ્યુટર બેઝ્ડ - એચઆરડી મિનિસ્ટર ે જણાવ્યું કે નીટની પરીક્ષા દર વર્ષે ફેબ્રુઆરી અને મેમાં કરાવવામાં આવશે. જ્યારે જેઇઇ મેઇન્સ જાન્યુઆરી અને એપ્રિલમાં થશે. આ ઉપરાંત નેશનલ એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ (નેટ)ની પરીક્ષા ડિસેમ્બરમાં જ થશે. જોકે, જેઇઇ એડવાન્સ્ડની પરીક્ષા આઇઆઇટી તરફથી જ આયોજિત કરવામાં આવશે. - પ્રકાશ જાવડેકરે જણાવ્યું કે તમામ પરીક્ષાઓ કોમ્પ્યુટર બેઝ્ડ રહેશે. વિદ્યાર્થીના ઘર પર જ અથવા અધિકૃત કોમ્પ્યુટર સેન્ટર મફતમાં પ્રેક્ટિસ કરી શકશે. અધિકૃત સેન્ટરોનું લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવશે. આ પરીક્ષાઓના સિલેબસ, સવાલોનું ફોર્મેટ, ભાષા અને ફીસમાં કોઇ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. પેપરલીકની ઘટનાઓ પર લાગશે રોક - જાવડેકરે વિશ્વાસ અપાવ્યો કે પરીક્ષાઓ કોમ્પ્યુટર આધારિત ફોર્મેટમાં હોવાથી નકલ પર રોક લાગશે. પેપરલીક થવાની શક્યતાઓ ઓછી રહેશે. એસએસસી પરીક્ષામાં સ્ક્રીન શેરિંગથી પેપરલીક થવાના સવાલનો જવાબ આપતા જાવડેકરે કહ્યું કે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીના મોડ્યુલમાં આવું નહીં થઇ શકે.

