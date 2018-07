બુરાડી કાંડ: હવન પછી રોજ ફાંસીના ફંદે લટકી જતો હતો પરિવાર, 6 દિવસથી કરતા હતા પ્રેક્ટિસ

નવી દિલ્હી: બુરાડીમાં એક જ પરિવારના 11 લોકોએ ફાંસી લગાવીને સામૂહિક આત્મહત્યા કરી હોવાની ઘટનામાં રોજ નવા ખુલાસા સામે આવી રહ્યા છે. આ ખુલાસા સમગ્ર ઘટનાના માસ્ટર માઈન્ડ ગણાતા મૃતક લલિતની ડાયરીથી થઈ રહ્યા છે. નવો ખુલાસો મૃતકનો રિહર્સલ સાથે જોડાયેલો છે. જેના અંતર્ગત એ ખબર પડે છે કે, મૃતક ભાટિયા પરિવારે 30 જૂનની રાતના 6 દિવસ પહેલાંથી જ ફાંસીના ફંદા પર લટકવાની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી દીધી હતી. લલિત દ્વારા 30 જૂને લખવામાં આવેલી ડાયરીથી આ વાતનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે કે, પરિવારે મોતના ફંદા પર લટકવાના 6 દિવસ પહેલાં જ તેની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી દીધી હતી. તે દરમિયાન તેઓ એટલા માટે બચી જતા હતા કારણકે ત્યારે દરેક સભ્યોના હાથ ખુલ્લા રહેતા હતા. જોકે ડાયરીમાં લખવામાં આવેલી વાત પ્રમાણે સાતમાં દિવસે એટલે કે 30 જૂનની રાતે માત્ર લલિત અને તેની પત્ની ટીનાના હાથ ખુલ્લા હતા, બાકી બધાના હાથ બંધાયેલા હતા. પોલીસને શંકા છે કે, લલિતે તેની પત્ની સાથે મળીને પરિવારના દરેક સઙ્યોના હાત બાંધ્યા હશે અને બધાના લટકી ગયા પછી તેઓ પણ ફાંસીના ફંદા પર લટકી ગયા હશે. ડાયરીમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ભાટિયા પરિવારે 24 જૂનથી જ ફંદા પર લટકવાની પ્રેક્ટીસ શરૂ કરી દીધી હતી. લલિતે ઘરના લોકોને વિશ્વાસ અપાવ્યો હતો કે, 10 વર્ષ પહેલા મૃત્યુ પામેલા ભોપાલ સિંહ ભાટિયા હજુ પણ તેમના ઘરે આવે છે અને તેમનવી સાથે વાત કરે છે. ફાંસીના ફંદા પર લટકતાં પહેલાં સમગ્ર પરિવાર કરતો હતો હવન

પ્રેક્ટિસ દરમિયાન પણ ફંદા પર લટકતા પહેલો સમગ્ર પરિવાર સાથે મળીને હવન કરતા હતા. ત્યારપછી સમગ્ર પરિવાર ડાયરીમાં લખ્યા પ્રમાણે ફાંસીના ફંદા પર લટકી જતા હતા. પરંતુ હાથ, પગ અને મોઢુ ખુલ્લું હોવાના કારણે તે દરેક લોકો બચી જતા હતા. દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે લલિત ડાયરીમાં કથિત રીતે પિતાની આત્મા દ્વારા કરવામાં આવેલા સૂચનોની લાઈનો લખતો હતો. તેના કારણે સ્પષ્ટ થાય છે કે, ફંદા પર લટકતા પહેલાં સમગ્ર પરિવારને વિશ્વાસ અપાવવામાં આવ્યો હતો કે તેઓ બચી જશે. લલિતે લખ્યું હતું કે, પિતાએ આદેશ આપ્યો છે કે, એક કપમાં પાણી રાખજો. જ્યારે પાણીનો રંગ બદલાશે ત્યારે હું પ્રગટ થઈશ અને તમને બધાને બચાવી લઈશ. લટકતાં પહેલાં પરિવારે કરી હતી પૂજા

સામાન્ય રીતે ભાટિયા પરિવાર રાતે 12 વાગ્યા પહેલાં ઉંઘી જતો હતો પરંતુ 30 જૂનની રાતે ઘરના દરેક વ્યક્તિ જાગતા હતા. ડોગી ટોમીને બહાર આંટો મરાવીને લાવ્યા પછી લલિતે ખાસ પૂજાની તૈયારી શરુ કરી હતી. પોલીસને અંદાજ છે કે, ડાયરીમાં લખ્યા પ્રમાણે પૂજા રાતે 12 વાગે શરૂ થઈ હશે અને 1 વાગ્યા સુધી ચાલી હશે. ઘરમાં આ પ્રમાણેની પૂજા-અનુષ્ઠાન અને હવન ઘણી વખત થતા હતા તેથી ઘરના પરિવાર માટે તે નવાઈની વાત નથી. ફાંસીપર લટકતા પહેલાં લલિતે કહ્યું હતું- આત્મ નીકળશે પછી પાછી આવી જશે

લલિતે કહ્યું હતું -જ્યારે તમે મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે હવન કરશો ત્યારપછી તમારે તમારા કાનમાં રૂ નાખી દેવું અને મોઢાં-આંખ પર કપડાં બાંધી દેવા. જેથી એક બીજાને જોઈ ન શકાય અને એક બીજાની ચીસ સાંભળી ન શકાય. અંતિમ સમયે છેલ્લી ઈચ્છા પૂરી થતી વખતે આકાશ હલશે, ધરતી કંપી જશે. તે સમયે તમે ગભરાતા નહીં, મંત્રોનો જાપ વધારી દેજો. જ્યારે પાણીનો રંગ બદલાય ત્યારે નીચે ઉતરી જજો, એક બીજાની નીચે ઉતરવામાં મદદ કરજો. તમે મરશો નહીં પરંતુ કઈંક સારુ મેળવશો. જ્યારે તમે ગળામાં ફંદો નાખીને ક્રિયા કરશો ત્યારે હું સાક્ષાત પ્રગટ થઈશ અને તમને બચાવી લેશો. તમારી જે આત્મા છે તે બહાર નીકળશે અને પછી પાછી શરીરમાં આવી જશે. ત્યારે તમને મોક્ષ પ્રાપ્તિ થઈ જશે. કેવી રીતે થયા દરેક લોકોના મોત?

માત્ર 10 લોકો માટે જ ચુંદડીથી ફાંસીના ફંદા બનાવવામાં આવ્યા હતા. નિર્દેશ પ્રમાણે બેબ્બે એટલે કે નારાયણી દેવી ચાલવામાં અસમર્થ હોવાથી તેઓ વડ તપસ્યામાં સામેલ નહતા થયા. 8 લોકોને ફાંસીના ફંદા પર લટકવા માટે તૈયાર કરીને લલિત અને ટીના બેબ્બેના રૂમમાં ગયા હતા. બેબ્બેના ફંદા માટે તેમણે બેલ્ટનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આમ, તે રાતે ઘમાં પહેલું મોત બેબ્બેનું થયું હતું. બેબ્બેના મોત પછી લલિતે અને ટીના તે જ હોલમાં પાછા આવ્યા હતા. ત્યારપછી લલિત અને ટીનાએ લગભગ આઠેય લોકોના પગ નીચેથી સ્ટૂલ અને ખુર્સીને હટાવી દીધી હતી. દરેકના મોઢા ઉપર ટેપ, આંખ ઉપર પટ્ટી અને કાનમાં રૂ હોવાથી કોઈ ચીસ પાડી શક્યું નહતું અને એક બીજાને જોઈ પણ શક્યા નહતા. તેમના હાથ પણ બાંધેલા હોવાથી તેઓ ફાંસીનો ફંદો પણ ખોલી શક્યા નહતા. આમ, અંદાજે માત્ર 2 મિનિટમાં જ દરેક લોકોના મોત થઈ ગયા. અંતે લલિત અને ટીના પણ ફાંસીના ફંદા પર લટકી ગયા હતા. આ પણ વાંચો: બુરાડી કેસ CCTV: ઘરની બે મહિલાએ ફંદા પર ચડવા ખરીદ્યા હતા સ્ટૂલ

Mystery of burari death case Bhatia family practice of suicide from six days. The deceased Bhatia family had practiced hanging on the trap for 6 days before the night of June 30.According to the diary, the Bhatia family had started practicing hanging on June 24.