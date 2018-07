બુરાડી કેસમાં નવો દાવો: ઘરમાં હતા 12 લોકો,11એ કરી આત્મહત્યા, પોલીસને યુવતીની શોધ

નવી દિલ્હી: બુરાડીમાં એક જ પરિવારના 11 લોકોની મોતનું રહસ્ય વધુ ને વધુ ગૂંચવાતું જ જાય છે. તેમાં દરરોજ એક નવો ખુલાસો થઇ રહ્યો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે, ઘરમાં હાજર 12 લોકોમાંથી 11નું ફાંસી લગાવવાને કારણે મોત થયું હતું. 12મી સભ્ય એક યુવતી હતી, જેની શોધમાં હવે પોલીસ લાગી છે. ઘરમાંથી મળી આવેલા રજિસ્ટરમાં તે યુવતીના નામનો ઉલ્લેખ આવ્યો છે. લલિતે ડાયરીમાં મિસ્ટ્રી ગર્લનું નામ લખ્યું છે - સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે, તે યુવતી લલિતની પત્ની ટીનાની સંબંધી છે. રજિસ્ટર પ્રમાણે, તે યુવતીનો પરિવાર આર્થિક તંગીથી પરેશાન હતો. લલિતે તે યુવતીને સાથે બડ તપસ્યા કરવાની સલાહ આપી હતી. - શંકા છે કે યુવતી લલિતના ઘરે આવીને પહેલા પૂજાપાઠમાં સામેલ થઇ હતી. લલિતે ડાયરીમાં તે મિસ્ટ્રી ગર્લનું નામ લખ્યું છે.

- ઉલ્લેખનીય છે કે દિલ્હીના બુરાડીમાં એક જ પરિવારના 11 લોકોના શબ 1 જુલાઈના રોજ મળી આવ્યા હતા. પોલીસને 7 મહિલાઓ અને 4 પુરુષોના શબ મળી આવ્યા હતા.

- તેમાંથી 10ના શબ ફાંસી પર લટકેલા હતા જ્યારે 77 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલાનું શબ ઘરની ફરસ પર પડેલું હતું. તમામની આંખો પર પટ્ટી બંધાયેલી હતી અને હાથ બંધાયેલા હતા.

- પોલીસને પ્રાથમિક તપાસમાં સામૂહિક આત્મહત્યાનો મામલો લાગી રહ્યો હતો પરંતુ ધીરે-ધીરે પોલીસના હાથમાં એવા પુરાવાઓ લાગ્યા કે જેનાથી મામલો અંધવિશ્વાસ સાથે જોડાયેલો લાગવા માંડ્યો છે. આ પણ વાંચો: બુરાડી કાંડ: હવન પછી રોજ ફાંસીના ફંદે લટકી જતો હતો પરિવાર, 6 દિવસથી કરતા હતા પ્રેક્ટિસ

