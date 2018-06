સેલિબ્રેશન ફાયરિંગની આડમાં વરરાજાના ફુઆની હત્યા, દુલ્હનની માસીના દીકરાની થઇ ધરપકડ

મુરૈના (ગ્વાલિયર): ફલદાન સમારોહમાં સેલિબ્રેશન ફાયરિંગ (હર્ષફાયર) દરમિયાન વરરાજાના ફુઆનું મોત એ માત્ર એક અકસ્માત નહીં પરંતુ એક કાવતરાં હેઠળ કરાવમાં આવેલી હત્યા હતી. સિવિલ લાઇન ટીઆઇએ જણાવ્યું કે જનપદ સભ્યને 315 બોરની બંદૂકથી ગોળી મારવામાં આવી હતી. જે યુવક પર હત્યાનો આરોપ લાગ્યો છે, તે પોતાની માસીની દીકરી બહેનનો સંબંધ કોઇ અન્ય જગ્યાએ કરાવવા માંગતો હતો, પરંતુ મૃતક ભૂતપૂર્વ જનપદ સભ્ય આ સંબંધ મુરૈનામાં જ કરાવવા પર અડી ગયા હતા. આ વાતથી નારાજ થઇને આરોપીએ તેમની હત્યા કરી નાખી. આ હતો આખો મામલો - મહારાજપુરા સ્થિત ગુલાબ ગાર્ડનમાં શુક્રવારની રાતે રામકૃષ્ણ તોમરના પુત્ર અંકિત માટે રામપ્રકાશસિંહ પરમાર પોતાની દીકરીનું ફલદાન (લગનપડો) લઇને આવ્યા હતા. ફલદાન સમારોહ પૂરો થતાં જ સ્ટેજની આસપાસ ઊભેલા લોકો હર્ષફાયર કરવા લાગ્યા. - આ દરમિયાન એક ગોળી નજીક બેઠેલા વરરાજાના ફુઆ અને પૂર્વ જનપદ સભ્ય કુંવરસિંહના લમણામાં જઇને વાગી. તાત્કાલિક તેમને હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવ્યા, પરંતુ ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા. લોકોને લાગ્યું હર્ષફાયર થયું છે, પરંતુ નિ ો સાધીને મારી હતી ગોળી - ઘટનાના સમયથી લઇને સવાર સુધી ફલદાનમાં હાજર લોકો આ ઘટનાને હર્ષફાયરમાં ભૂલથી થયેલી હત્યા માની રહ્યા હતા પરંતુ પોલીસે જ્યારે તપાસ કરી તો જાણ થઇ કે કુંવરસિંહને વાગેલી ગોળી કન્યાના માસીના દીકરા ભાઈ બાલકરામની બંદૂકથી વાગી હતી. - ટીઆઇ અતુલ સિંહે જણાવ્યું કે જ્યારે અમે આરોપી બાલકરામને પકડીને તેની પૂછપરછ કરી તો તેણે જણાવ્યું કે મેં તો હવામાં ફાયર કર્યું હતું પરંતુ તપાસ પછી આ તથ્ય સામે આવ્યું કે- આરોપીએ જાણીજોઇને કુંવરસિંહને સીધી ગોળી મારી હતી. આ પણ વાંચો: પારિવારિક વિવાદમાં માસાએ કર્યું ત્રણ રાઉન્ડ ફાયરિંગ, માંડ બચ્યો ભાણિયો પ્રત્યક્ષદર્શી: ગોળી વાગતાં જ પડી ગયો કુંવરસિંહ - પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું કે હું ફલદાન દરમિયાન સ્ટેજ પર બેઠો હતો, ત્યારે મંચની ચારેબાજુ ફાયરિંગ થવા લાગ્યું. ત્યારે જ કોઇએ જણાવ્યું કે કુંવર સાહેબને ગોળી વાગી છે. એટલામાં મેં જોયું કે એક વ્યક્તિ લોહીથી લથબથ થઇને તડપી રહ્યો હતો. - પહેલા તો ચારેબાજુ ભાગદોડ મચી ગઇ. ત્યારબાદ ચારેબાજુ સન્નાટો છવાઇ ગયો. લોકો કુંવરસિંહને લઇને હોસ્પિટલ પહોંચ્યા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા.

(કન્યાપક્ષની સાથે ફલદાન લઇને આવેલા ગણેશ તોમરને ભાસ્કરે જણાવ્યું) 16 કલાકની તપાસમાં હત્યાના ખુલાસાનો દાવો - ટીઆઇએ અતુલ સિંહે કહ્યું કે સોળ કલાકની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આરોપી બાલકરામે હર્ષફાયરની આડમાં કુંવરસિંહને ગોળી મારી દીધી કારણકે બલરામ આ લગ્નની વિરુદ્ધ હતો. જ્યારે કુંવરસિંહ કોઇપણ રીતે આ લગ્ન કરાવવા માંગતો હતો. સાક્ષીઓના આધારે પોલીસે ભારતીય દંડસંહિતાની કલમ 302 હેઠળ ગુનો નોંધી લીધો છે.

