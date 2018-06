MPના રાજ્યપાલે આંગણવાડીમાં ચાખી મગની દાળ, તીખી લાગતા કહ્યું- 'મરચું ઓછું નાખો'

સીહોર: રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ શુક્રવારે રસૂડિયા ગામ પહોંચ્યા. અહીંયા તેમણે આંગણવાડી કેન્દ્રનું નિરીક્ષણ કર્યું. નિરીક્ષણ દરમિયાન તેમણે રસોડામાં જઇને મગની દાળ ચાખી. દાળ તીખી લાગતાં તેમણે કર્મચારીઓને કહ્યું- 'આટલી તીખી દાળ બાળકોના સ્વાસ્થ્ય માટે સારી નથી. તેમાં મરચું ઓછું નાખો.' અહીંયા વિખેરાયેલી દવાઓને સુરક્ષિત રાખવા માટે જણાવ્યું. ઉપરાંત, બાળકો સાથે પણ ચર્ચા કરીને તેમને તેમના ભણતર વિશે પૂછ્યું. આ પણ વાંચો: આંગણવાડી લાભાર્થીઓનું અનાજ સરકારી કર્મીઓ-NGO ‘ખાઈ ગયા’ બાળકોને કેળાનું વિતરણ કર્યું - આંગણવાડીમાં બાળકોને મધ્યપ્રદેશના રાજ્યપાલે પૂછ્યું- 'પઢાઇ કરતે હો?' આ સવાલ પર બાળકોએ તેમને કવિતાઓ સંભળાવી. તેમણે તમામ બાળકોને કેળાનું વિતરણ કર્યું. - ત્યારબાદ તેઓ રસોડામાં પહોંચ્યા અને જોયું કે રસોઇ ચૂલા પર બની રહી હતી. તેના પર કલેક્ટર તરૂણ પિથોડેને તાત્કાલિક ગેસના ચૂલાની વ્યવસ્થા કરવાના નિર્દેશ આપ્યા.

- જમવાનું બનાવી રહેલી મહિલાને તેમણે પૂછ્યું કે પૌષ્ટિક ભોજનમાં શું છે?, મને ચખાડો. તે પછી તેમને મગની દાળ આપવામાં આવી. મગની દાળનો સ્વાદ લેતાં જ આનંદીબહેને કહ્યું કે બહુ તીખી છે, કેટલું મરચું નાખ્યું છે! આ બાળકોના સ્વાસ્થ્ય માટે યોગ્ય નથી.

- પાછા ફરતા સમયે તેમણે જોયું કે ટેબલ પર દવાઓ વિખરાયેલી પડી છે. તેમણે કલેક્ટરને નિર્દેશ આપ્યા કે જિલ્લાના તમામ આંગણવાડી કેન્દ્રો પર દવાઓ રાખવા માટે એક બોક્સની વ્યવસ્થા કરે.

