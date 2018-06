મા તો ભગવાન હોય છે: 8 વર્ષની ડૂબતી બાળકીની આ વાત સાંભળી મહિલાએ કર્યું સાહસ

મધુબની: 11 મેના રોજ સોમવાર બપોરે 11 વાગ્યે નદીમાં સ્નાન કરતી વખતે 8 વર્ષની સાજિયા ઊંડા પાણી તરફ જતી રહી હતી અને ડૂબવા લાગી હતી. તેનો અવાજ સાંભળીને બાજુમાં સ્નાન કરતી 55 વર્ષની મહિલાએ ન ડાબે જોયું ન જમણે અને દીકરીને બચાવવા પાણીના વહેણ તરફ જવા લાગી હતી. એક એક કરીને મહિલાએ દરેક બાળકોને બહાર કાઢ્યા

- અહીં રહેતા કાસિમ અંસારીની પત્ની તેમની બે દીકરીઓ સાથે સ્નાન કરવા, કપડા ધોવા અને વાસણ સાફ કરવાના ઈરાદે તળાવના કિનારે ગયા હતા.

- ગરમીના કારણે પહેલેથી જ અમુક બાળકો તળાવમાં નાહી રહ્યા હતા.

- તેમને જોઈને સાજિયા પણ તળાવમાં નહાવા પડી હતી.

- તળાવમાં થોડી આગળની બાજુ પાણી ઊંડું હતું અને સાજિયા તે તરફ ડૂબવા લાગી હતી.

- સાજિયાએ બચાવો બચાવોની બૂમ પણ પાડી પરંતુ ત્યાં આજુ બાજુમાં કોઈ તેને બચાવી શકે તેવું નહોતું.

- ત્યારે સાજિયા ડૂબતા ડૂબતા બોલી કે, મા તો ભગવાન હોય છે. આ વાત સાંભળીને સાજિયાની માતાએ કોઈ આવે અને બાળકીને બચાવે તેવી રાહ જોવાનું છોડી દીધું અને તે પણ તળાવના તે વહેણ તરફ જવા લાગી હતી.

- માતાની હરકત જોઈને તળાવની બહાર ઊભેલી 18 વર્ષની બીજી દીકરી પણ તળાવમાં પડી હતી.

- આમ, મા-દીકરીએ પહેલાં સાજિયાનો જીવ બચાવ્યો હતો અને ત્યારપછી અન્ય બાળકોને એક-એક કરીને બહાર કાઢ્યા હતા. આ પણ વાંચો: મળ્યા 5000 વર્ષ જૂનાં અવશેષો, હોઇ શકે છે મહાભારતકાળના

મા એ દીકરીનો બચાવ્યો જીવ| Mother saved daughters life in Patna Bihar. The 8 year old girl was drowning in the river, the 55-year-old woman heard the leap and saved life